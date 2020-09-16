Президентський рейтинг Зеленського за літо обвалився на чверть
За останні три місяці президентський рейтинг Володимира Зеленського обвалився з 40% до 30%, свідчить опитування групи "Рейтинг".
Вперше рейтинг президента впав нижче його результату у першому турі на виборах 2019 року - 30,24%.
Згідно з опитуванням, проведеним 3-6 вересня, за чинного президента зараз проголосували б 29% серед тих, хто визначився та пішов би на вибори.
Показово, що згідно з опитуванням цієї ж компанії за кінець травня 2020 року, за Зеленського готові були голосувати майже 40% українців.
Зараз у рейтингу другу сходинку займає лідер ОПЗЖ Юрій Бойко - 15,5%, далі - колишній президент Петро Порошенко - 14%.
У травні обох політиків підтримували близько 13%.
Юлію Тимошенко зараз підтримують 9,3%, Ігоря Смешка - 6,4%, Олега Ляшка, Сергія Притулу та Володимира Гройсмана - по 3,6%.