Президентський рейтинг Зеленського за літо обвалився на чверть

Автор фото, УНІАН

За останні три місяці президентський рейтинг Володимира Зеленського обвалився з 40% до 30%, свідчить опитування групи "Рейтинг".

Вперше рейтинг президента впав нижче його результату у першому турі на виборах 2019 року - 30,24%.

Згідно з опитуванням, проведеним 3-6 вересня, за чинного президента зараз проголосували б 29% серед тих, хто визначився та пішов би на вибори.

Показово, що згідно з опитуванням цієї ж компанії за кінець травня 2020 року, за Зеленського готові були голосувати майже 40% українців.

Зараз у рейтингу другу сходинку займає лідер ОПЗЖ Юрій Бойко - 15,5%, далі - колишній президент Петро Порошенко - 14%.

У травні обох політиків підтримували близько 13%.

Юлію Тимошенко зараз підтримують 9,3%, Ігоря Смешка - 6,4%, Олега Ляшка, Сергія Притулу та Володимира Гройсмана - по 3,6%.

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