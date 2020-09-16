Марина Порошенко очолила список ЄС до Київради

Автор фото, УНІАН

Дружина колишнього президента Марина Порошенко очолила список партії "Європейська солідарність" на виборах до Київської міської ради.

Про таке рішення оголосили на з'їзді партії, який висуває кандидатів на місцеві вибори.

При цьому партія не висуває кандидатів на посаду київського міського голови.

Згідно з останніми рейтингами у Києві, "ЄС" ділить третє місце на виборах до Київради з результатом близько 13%.

Автор фото, УНІАН

"Я не відчуваю себе політиком", - заявила пані Порошенко. Вона розповідала про свої попередні гуманітарні проєкти та плани втілювати подібне у Києві.

Останніми місяцями пані Порошенко постійно супроводжує чоловіка на судових засіданнях, акціях протесту та маршах.

Петро Порошенко наразі є членом парламенту. В останньому президентському рейтингу він посів третє місце з 14%, другим був Юрій Бойко з 15,5%, а першим - Володимир Зеленський з 29%.

Марина Порошенко народилась у Києві, закінчила Київський медичний інститут. Є кандидатом медичних наук, працювала лікарем у кардіологічному відділенні Жовтневої лікарні.

Деякий час вона керувала фондом Петра Порошенка, а також у 2018-2019 роках керувала Українським культурним фондом.