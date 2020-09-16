Офіс Зеленського звинуватив Білорусь у кризі з хасидами на кордоні

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Офіс президента зробив жорстку заяву щодо ситуації з паломниками-хасидами, які застрягли на кордоні між Білоруссю та Україною.

Українська сторона фактично звинуватила Білорусь у стимулюванні приїзду хасидів до кордону та пояснила дії сусідів образою людей "у де-факто білоруській владі". Натякнувши на непевний статус керівника Білорусі.

Вже другий день тисячі хасидів намагаються потрапити до України для святкування єврейського Нового року з Білорусі. Вони летять туди і їдуть до кордону з Україною.

Україна мобілізувала значні сили для зупинки цього потоку, адже кордон закритий для в'їзду іноземців ще наприкінці серпня.

15 вересня Україна закликала Білорусь не пропускати до України іноземців, в'їзд яких заборонений.

Дії Білорусі

"Більшість хасидів прибули з Ізраїлю, довірившись чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий. Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває ці чутки", - заявили в ОП.

Там закликали Білорусь не шкодити ситуації з хасидами.

"Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий", - йдеться у заяві Офісу президента.

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Напередодні білоруська сторона поширила заяву, що хоче створити "зелену зону" на кордоні з Україною, щоб возити хасидів до Умані та назад.

Україна закликала Білорусь "утриматися від провокування негативних варіантів розвитку епідемічної ситуації у сусідніх країнах".

При чому дії Білорусі Україна пояснила образою когось з керівництва країни. Можливо, натякаючи на самого президента країни.

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"Особиста образа певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин", - заявили у президента.

Україна формально не визнала перемогу президента Білорусі, але неодноразово керівники країни висловлювали сумнів у чесності та демократичності виборів.

"Підтримуємо загальновизнані на Європейському континенті демократичні цінності та вважаємо, що кожна держава повинна дотримуватися зобов'язання на сто відсотків забезпечувати права та свободи людини, які гарантовані міжнародними конвенціями та відповідним національним законодавством, яке принаймні формально існує також і в Білорусі", - жорстко сформулювали у офісі Зеленського.

За даними Офісу президента, наразі близько 2 тисяч хасидів застрягли на кордоні між Білоруссю та Україною.