Зеленський попросив посадок. Венедіктова таки підписала підозру "слузі" Юрченку
Генпрокурорка Ірина Венедіктова за два дні змінила своє ставлення до корупційної справи щодо депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка і підписала йому підозру. Про це вона написала у Facebook.
За годину до її допису президент Володимир Зеленський також написав у Facebook великий пост про боротьбу з корупцією і попросив "більше показових "посадок".
А Офіс президента оприлюднив спеціальне повідомлення, в якому висловили обурення діями Олександра Юрченка.
Ще 15 вересня у Верховній Раді Ірина Венедіктова заявляла, що не бачить достатньо підстав для підписання підозри у тій справі.
Того ж дня Вищий антикорупційний суд арештував помічника депутата Юрченка, який також проходить у справі.
Колишній депутат Сергій Лещенко, який часто першим повідомляє про дії НАБУ, вже написав, що бюро намагається вручити підозру депутату Олександру Юрченку, проте той нібито забарикадувався у себе в будинку.
Пресслужба НАБУ наразі не коментує цю ситуацію.
Вивчила справу
"Я прийняла рішення і, відповідно - одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - написала у Facebook пані Венедиктова.
Вона додала, що разом з антикорупційною прокуратурою вивчила матеріали справи й ухвалила таке рішення.
Ще у вівторок вона вважала, що у наданих їй матеріалах недостатньо доказів щодо провини депутата. Вона скаржилась, що НАБУ дало їй замало інформації.
"Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає", - написав президент України. У його довгому пості не було прізвища Юрченка, але президент вказав, що якщо депутат вкрав, то має сісти.
Згодом Офіс президента також відреагував на ситуацію.
"Що найбільше обурює у поведінці депутата Олександра Юрченка, то це зухвалість у спілкуванні. Пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року", - заявив Офіс президента.
В ОП вважають, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради.
До обрання генпрокурором пані Венедиктова деякий час працювала депутатом від "Слуги народу".
Олександра Юрченка підозрюють в отриманні хабаря за внесення поправки до законодавства щодо утилізації сміття.
Детективи НАБУ розслідували схему хабарництва у парламенті, коли депутати за гроші вносять поправки до законодавства.
Детектив під прикриттям вийшов на помічника Юрченка й запропонував допомогти змінити закон. Натомість, за версією слідства, у нього вимагали хабар у 13 тисяч доларів для самого депутата, а потім 200 тисяч доларів для депутатів з профільного комітету, щоб там також підтримали поправку.
Перший транш детективи передали помічнику депутата, а потім операцію зірвали через "злив даних", вказували в НАБУ.
НАБУ також опублікувало відео слідчих дій та передачі грошей.
Олександр Юрченко виграв мажоритарний округ у Києві в 2019 році від "Слуги народу".
Раніше він очолював у Києві районний осередок партії УКРОП.
Перед обранням був громадським активістом, займався екологічними проєктами і боровся з незаконними забудовами.
У кількох попередніх скликаннях Верховної Ради працював помічником депутатів від різних фракцій та груп.