Зеленський попросив посадок. Венедіктова таки підписала підозру "слузі" Юрченку

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ірина Венедіктова просить ЗМІ та політиків не тиснути на неї

Генпрокурорка Ірина Венедіктова за два дні змінила своє ставлення до корупційної справи щодо депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка і підписала йому підозру. Про це вона написала у Facebook.

За годину до її допису президент Володимир Зеленський також написав у Facebook великий пост про боротьбу з корупцією і попросив "більше показових "посадок".

А Офіс президента оприлюднив спеціальне повідомлення, в якому висловили обурення діями Олександра Юрченка.

Ще 15 вересня у Верховній Раді Ірина Венедіктова заявляла, що не бачить достатньо підстав для підписання підозри у тій справі.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд арештував помічника депутата Юрченка, який також проходить у справі.

Колишній депутат Сергій Лещенко, який часто першим повідомляє про дії НАБУ, вже написав, що бюро намагається вручити підозру депутату Олександру Юрченку, проте той нібито забарикадувався у себе в будинку.

Пресслужба НАБУ наразі не коментує цю ситуацію.

Вивчила справу

"Я прийняла рішення і, відповідно - одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - написала у Facebook пані Венедиктова.

Автор фото, Facebook

Вона додала, що разом з антикорупційною прокуратурою вивчила матеріали справи й ухвалила таке рішення.

Ще у вівторок вона вважала, що у наданих їй матеріалах недостатньо доказів щодо провини депутата. Вона скаржилась, що НАБУ дало їй замало інформації.

"Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає", - написав президент України. У його довгому пості не було прізвища Юрченка, але президент вказав, що якщо депутат вкрав, то має сісти.

Автор фото, Facebook

Згодом Офіс президента також відреагував на ситуацію.

"Що найбільше обурює у поведінці депутата Олександра Юрченка, то це зухвалість у спілкуванні. Пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року", - заявив Офіс президента.

В ОП вважають, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради.

До обрання генпрокурором пані Венедиктова деякий час працювала депутатом від "Слуги народу".

Олександра Юрченка підозрюють в отриманні хабаря за внесення поправки до законодавства щодо утилізації сміття.

Детективи НАБУ розслідували схему хабарництва у парламенті, коли депутати за гроші вносять поправки до законодавства.

Детектив під прикриттям вийшов на помічника Юрченка й запропонував допомогти змінити закон. Натомість, за версією слідства, у нього вимагали хабар у 13 тисяч доларів для самого депутата, а потім 200 тисяч доларів для депутатів з профільного комітету, щоб там також підтримали поправку.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Юрченко

Перший транш детективи передали помічнику депутата, а потім операцію зірвали через "злив даних", вказували в НАБУ.

НАБУ також опублікувало відео слідчих дій та передачі грошей.

Олександр Юрченко виграв мажоритарний округ у Києві в 2019 році від "Слуги народу".

Раніше він очолював у Києві районний осередок партії УКРОП.

Перед обранням був громадським активістом, займався екологічними проєктами і боровся з незаконними забудовами.

У кількох попередніх скликаннях Верховної Ради працював помічником депутатів від різних фракцій та груп.