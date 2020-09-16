Кім Кардаш'ян приєдналась до бойкоту Facebook та Instagram

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Кім Кардаш'ян-Вест та десятки інших знаменитостей оголосили, що заморозять свої акаунти в соціальних мережах на знак протесту проти поширення "ненависті, пропаганди та дезінформації".

"Дезінформація, поширена в соціальних мережах, має серйозний вплив", - написала Кардаш'ян-Вест.

Цей крок є частиною кампанії #StopHateforProfit, яку організували активісти за громадянські права.

У середу знаменитості заморозять свої акаунти на 24 години.

"Я не можу сидіти і мовчати, поки ці платформи продовжують дозволяти поширювати ненависть, пропаганду та дезінформацію - які створюють групи, чия мета - розколоти Америку", - заявила Кардаш'ян-Вест.

"Дезінформація, яку поширюють у соціальних мережах, серйозно впливає на наші вибори та підриває нашу демократію", - додала вона.

Серед інших знаменитостей, які погодились взяти участь у бойкоті, - актори Леонардо Ді Капріо, Саша Барон Коен та Дженніфер Лоуренс, а також співачка Кеті Перрі.

"Я не можу сидіти склавши руки, поки ці платформи закривають очі на групи та публікації, що поширюють ненависть та дезінформацію", - написала Перрі в Instagram.

Актор Ештон Катчер, який має мільйони підписників і також приєднався до бойкоту, заявив, що "ці інструменти не були створені для поширення ненависті та насильства".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кеті Перрі також приєдналась до бойкоту

Організатори кампанії #StopHateforProfit, яка стартувала у червні, звинувачують Facebook та Instagram у недостатніх зусиллях для припинення ворожнечі та дезінформації.

Група зосередила свою увагу на Facebook, який також володіє Instagram та WhatsApp, а минулого року заробив на рекламі майже 70 млрд доларів.

Тисячі підприємств та громадських організацій, зокрема Національна асоціація сприяння розвитку кольорових людей (NAACP) та Ліга проти наклепу (AD), долучилися до цієї кампанії.

"Ми швидко наближаємось до одних з найважливіших виборів в американській історії, - йдеться у заяві групи. - Неконтрольованих та розмитих "змін" у Facebook недостатньо для необхідного захисту нашої демократії".

У червні Facebook заявив, що буде позначати потенційно шкідливі або оманливі повідомлення, які не видаляють через те, що вони можуть бути цікавими для читачів.

Засновник компанії Марк Цукерберг також заявив, що соцмережа заборонить рекламу, яка містить твердження, що "люди певної раси, етнічної приналежності, національного походження, релігійної приналежності, касти, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або імміграційного статусу" є загрозою для інших.

Але кампанія #StopHateforProfit вимагає робити більше, і понад 90 компаній згодом призупинили рекламу на підтримку цих зусиль.

В результаті бойкоту акції Facebook різко впали, а американські ЗМІ повідомили, пан Цукерберг втратив 7,2 млрд доларів капіталу.

Регулятори в усьому світу стурбовані зростанням мови ненависті - не лише у Facebook, але й в усіх інших соцмережах.