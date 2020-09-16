Лукашенко звинуватив Україну в підготовці знищення Білорусі

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що низка західних країн, таких як США, Польща, Литва, Чехія і, "на жаль, наша Україна" спробували реалізувати сценарій знищення Білорусі.

"Україна, попри нашу незмінну підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цінності та інших), попри дух наших відносин, стала форпостом політичних провокацій", - заявив Лукашенко на зустрічі з політичним активом республіки, пише видання "БЕЛТА".

За словами Лукашенка, Білорусь не дозволила реалізуватися цьому "сценарію знищення Білорусі".

Білоруський лідер переконаний, що організатори протестів хочуть втягнути країну в затяжну політичну та економічну кризу, а потім обіцяють "жертвам режиму" відшкодувати втрати.

"Досвід спілкування з українськими майданниками однозначно підказує: ніхто з них нічого ніколи не отримував і не отримає", - переконує Лукашенко.

Президент твердить, що знає, хто керує і хто в цьому зацікавлений, "тому не розслабляємося і будьмо готові до будь-якого виклику".

У середу українська сторона фактично звинуватила Білорусь у стимулюванні приїзду хасидів до кордону та пояснила дії сусідів образою людей "у де-факто білоруській владі", натякнувши на непевний статус керівника Білорусі.

Вже другий день тисячі хасидів намагаються потрапити до України для святкування єврейського Нового року з Білорусі.

15 вересня Україна закликала Білорусь не пропускати до України іноземців, в'їзд для яких раніше заборонили.