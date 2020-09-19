Найбільша британська десантна операція на Миколаївщині. Що це було

Автор фото, Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Сотні британських десантників висадились на Миколаївщині в рамках навчань "Об'єднані зусилля-2020". Як пишуть британські медіа - це найбільші десантні навчання для Британії за понад 20 років.

Висадку проводили з кількох літаків C-130 Hercules, які вилетіли з військового аеродрому в Британії.

Автор фото, Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

На їхньому борту були бійці 16-ї десантно-штурмової бригади Великої Британії, важке піхотне озброєння та техніка.

16-а бригада входить до британських сил глобального реагування, які можуть використовувати в операціях по всьому світу.

Автор фото, Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Пізніше на цей же полігон на Миколаївщині висадилися з Іл-76 та Ан-26 вже українські десантники, повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Автор фото, Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Це перший етап навчань "Спільні зусилля" в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020".

У такому форматі їх проводять вперше в історії - британські та українські бійці десантувалися зі спорядженням і зброєю, виконували різні навчання (оборона майданчика приземлення, наприклад), а саму операцію прикривали з повітря українські повітряні сили.

Автор фото, Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Серед тих, хто десантувався, був і командир британської 16-ї бригади Джеймс Мартін, а на землі його зустрічав командувач українських ДШВ Євген Мойсюк.

Як пише британське видання Sky, ці навчання проводяться "на знак солідарності з Україною".

А Mirror відзначає, що це найбільша десантна операція для Британії за понад 20 років - десантувалися понад 450 британських військових.

Перед цим кілька британських підрозділів вже висадилися в цьому районі, щоб вивчити територію перед прибуттям основних сил.

Mirror також наводить слова одного з десантників - сержанта Джона Дженкінса, який каже, що здійснив вже 15 стрибків, "але цей особливий".

"Пролетіли у повному спорядженні для стрибка з Оксфордширу через всю Європу, було багато хвилювань. Ми - головні сили й у бойовій готовності, тож це шанс потренуватися на практиці, й усе пройшло дуже добре", - розповів британський десантник.

Автор фото, Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Британці також звертають увагу на те, що вся операція відбулася неподалік анексованого Росією Криму.

21 вересня на півострові, а також у південних регіонах Росії почнуться масштабні навчання "Кавказ-2020".

Автор фото, Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Міжнародні навчання "Об'єднані зусилля - 2020", які Україна проводить разом з партнерами по НАТО (зокрема з США та Великою Британією) є своєрідною відповіддю на російські навчання в анексованому Криму.

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