Пожежі та браконьєри в Чорнобилі: як вони впливають на тварин?

Чорнобиль горить майже щороку - і зникають не лише рослини, а гинуть маленькі тварини, які не встигають втекти.

Проте браконьєри, яким доволі складно пробиратися Зоною відчуження, та і страшно через радіацію, значної шкоди тваринам не завдають.

Науковець-зоолог Сергій Гащак вже 30 років досліджує фауну Чорнобильської зони. Він поставив на території Зони спеціальні пристрої - фотопастки, які фіксують життя тварин у їхньому природньому середовищі..