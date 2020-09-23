Як обирають президента США

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На минулих виборах президента США Дональд Трамп отримав на 3 млн менше голосів американців, ніж Гілларі Клінтон.

Проте він усе одно став президентом, адже згідно з американськими законами, люди голосують не напряму за кандидатів, скажімо, не за Трампа чи Байдена, а за членів Колегії виборників.

Вони, своєю чергою, і віддають голоси тому кандидату в президенти, який отримує більшість у штаті.

Як саме це працює - пояснюємо на відео.