Як обирають президента США
На минулих виборах президента США Дональд Трамп отримав на 3 млн менше голосів американців, ніж Гілларі Клінтон.
Проте він усе одно став президентом, адже згідно з американськими законами, люди голосують не напряму за кандидатів, скажімо, не за Трампа чи Байдена, а за членів Колегії виборників.
Вони, своєю чергою, і віддають голоси тому кандидату в президенти, який отримує більшість у штаті.
Як саме це працює - пояснюємо на відео.
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