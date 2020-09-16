Як хасиди посварили Україну і Білорусь - випуск новин
У випуску 16 вересня:
- Київ і Мінськ обмінялися звинуваченнями про те, хто підбурював хасидів їхати до Умані попри закриті кордони України;
- Що для паломників-хасидів означає проща до Умані - і що їм радить робити головний рабин Києва;
- Рейтинг Зеленського за літо впав, але партія "Слуга народу" сподівається перемогти на місцевих виборах у жовтні. Чи є підстави для оптимізму - і в кого?
- Расизм у несподіваних місцях: як модельєрка-мулатка бореться з упередженнями світу моди Італії.
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