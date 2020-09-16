Як хасиди посварили Україну і Білорусь - випуск новин

У випуску 16 вересня:

  • Київ і Мінськ обмінялися звинуваченнями про те, хто підбурював хасидів їхати до Умані попри закриті кордони України;
  • Що для паломників-хасидів означає проща до Умані - і що їм радить робити головний рабин Києва;
  • Рейтинг Зеленського за літо впав, але партія "Слуга народу" сподівається перемогти на місцевих виборах у жовтні. Чи є підстави для оптимізму - і в кого?
  • Расизм у несподіваних місцях: як модельєрка-мулатка бореться з упередженнями світу моди Італії.
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