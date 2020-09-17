На Сонці змінюється погода. Попереду 11-річний цикл високої активності

Автор фото, Solar Dynamics Observatory/NASA

NASA повідомило про початок нового періоду підвищеної активності денного світила. Вчені назвали його "Сонячний цикл 25".

Це важливо для земних електронних технологій і астронавтів на орбіті. Людству доведеться зіткнутися з технічними проблемами і труднощами, до яких потрібно підготуватися.

Періоди спокійного і активного Сонця змінюють один одного приблизно кожні 11 років. Про це відомо давно, але природа явища досі не розгадана. Вчені кажуть у зв'язку з цим про "погоду на Сонці".

У бурхливі періоди на його поверхні відбувається більше гігантських вибухів, під час яких наша зірка, як сказано у повідомленні NASA, "випльовує" в простір додаткову енергію, світло і речовину сонячної корони.

Потоки елементарних частинок здатні зашкодити астронавтам, яких не прикриває магнітне поле Землі, і порушувати радіозв'язок.

"Не буває поганої погоди, буває погана підготовка до неї, - заявив Джейк Блічер, провідний спеціаліст управління NASA з пілотованих польотів. - Космічна погода існує, і все, а наша справа - вживати заходів".

Мінімум сонячної активності, який зазвичай знаменує собою закінчення попереднього циклу, припав на грудень 2019 року. Через складність і непередбачуваність процесів на Сонці вченим знадобилося кілька місяців, щоб переконатися в цьому остаточно.

"Ми виходимо з періоду мінімальної і вступаємо в період максимальної сонячної активності, але важливо пам'ятати, що вона ніколи не припиняється: вона лише змінює свої масштаби за принципом маятника", - сказала експерт відділу геліофізики штаб-квартири NASA Ліка Гухатакурта.

"Ми ретельно реєструємо поки нечисленні і невеликі сонячні плями, які вказують на початок і розвиток нового циклу - провісники прийдешніх гігантських феєрверків, - каже директор Світового центру тривалих спостережень за Сонцем Фредерік Клетт. - Виявлення певної тенденції протягом кількох місяців дозволяє заявити, що новий цикл почався".

Яким буде новий сонячний цикл?

За прогнозами вчених, пік сонячної активності настане у липні 2025 року.

Нинішній період активного Сонця має бути спокійнішим за попередній, що припав на 2000-і роки.

Автор фото, Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA) Підпис до фото, Стрілка вказує на пляму, яка означає початок нового циклу сонячної активності

"Але це не дає гарантії від екстремальних проявів. Сонце реально впливає на наше життя, і цей вплив нікуди не подінеться", - говорить Дуг Бісекер, експерт з фізики Сонця з Центру прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США.

До нового періоду активного Сонця в США готуються, як ніколи раніше. Створено міжвідомчу наукову групу для прогнозування сонячної погоди і вироблення плану дій.

"Національне метеобюро готує країну до будь-яких змін земної погоди. Тепер ми йдемо до того, щоб так само передбачати космічну погоду. У проєкті беруть участь 24 федеральних агентства", - заявив директор офісу з проєктів, планування та аналізу служби супутникової інформації управління океанічних і атмосферних досліджень Ельсаєд Талаат.