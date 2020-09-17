PlayStation 5: Sony назвала дату виходу і ціну

Автор фото, Sony

Японська корпорація Sony оголосила, що випустить свою нову ігрову консоль PlayStation 5 в листопаді цього року. Її вартість буде такою ж, як у головного конкурента - флагманської консолі Xbox Series X виробництва Microsoft.

Ціна версії PlayStation 5 з Blu-Ray складе 500 доларів США. Xbox Series X буде продаватися за 499 доларів.

Дизайн нового пристрою, в якому переважає білий колір, досить сильно відрізняється від звичних обрисів PlayStation 4, яка була чорною.

"Цифрова версія" нової консолі Sony - PlayStation 5 Digital Edition - не обладнана приводом для читання дисків і обійдеться користувачам приблизно на 40% дорожче, ніж аналогічний "молодший" пристрій від Microsoft.

Гільєрме Фернандес з компанії Newzoo, що вивчає ринок ігрових консолей, сказав агентству Reuters, що пристрій без жорсткого диска виробництва Sony "пропонує користувачам істотну знижку без якогось збитку для якості роботи або деталей, за винятком відсутності приводу".

Xbox Series S коштує набагато дешевше, але графіка у неї буде нижчою у порівнянні з флагманською версією.

"Битва консолей"

PlayStation 5 Digital Edition буде продаватися за 399 доларів. Його конкурент - Xbox Series S - коштує 299 доларів.

Автор фото, Sony Підпис до фото, Marvel's Spider-Man: Miles Morales - одна з ігор, яку випускають для нової консолі

Наразі в "битві консолей", тобто боротьбі за споживачів на світовому ринку ігрових консолей, з великою перевагою перемагає саме Sony. Продажі нинішньої версії її пристрою - PlayStation 4 більш ніж удвічі перевищують Xbox One від Microsoft.

Багато аналітиків вважають, що у Microsoft є шанс поліпшити свої позиції за рахунок поєднання дешевшої консолі з послугами платного сервісу Xbox Game Pass, який пропонує споживачам доступ до новітніх ігор відразу після випуску. Аналогічна послуга від Sony (PlayStation Now) містить в собі тільки старіші ігри.

Разом з PlayStation 5 випускається декілька "консольних ексклюзивів", тобто ігор, які спочатку будуть доступні тільки для покупців нового пристрою:

• Final Fantasy XVI - нова гра виробництва компанії Square Enix. Згідно з трейлером, який показали під час презентації, дія в ній відбувається в середньовіччі.

• Marvel's Spider-Man: Miles Morales - чергова гра, що відбувається у всесвіті героїв коміксів Marvel. Це нове втілення історії про Людину-павука, яке базується на мультфільмі 2018 року "Людина-павук: через всесвіти", в якому головний герой - не Пітер Паркер, а чорношкірий підліток Майлз Моралес.

• Deathloop - "шутер" або "стрілялка", в якій події повторюються кілька разів, що допомагає користувачам навчитися краще стріляти і потрапляти по цілях.

Sony також пообіцяла в 2021 році випустити довгоочікувану гру Hogwarts Legacy, де дія відбувається у світі Гаррі Поттера.

Аналіз

Марк Сіслак, BBC

Схоже, що Sony вирішила потролити своїх головних конкурентів з Microsoft, встановивши на свою консоль таку ж ціну, як у Xbox Series X. Цей хід здивує багатьох експертів.

Автор фото, Warner Bros/PlayStation Підпис до фото, Гра Hogwarts Legacy

Минулого тижня Microsoft був змушений оприлюднити ціну своїх нових консолей після того, як інформація потрапила у ЗМІ. І це, ймовірно, надало Sony перевагу, оскільки японська компанія змогла зробити хід у відповідь.

Але очільник підрозділу PlayStation Джим Райан запевнив мене, що ціну PS5 визначили ​​ще на початку цього року. Також він стверджує, що дату нинішньої презентації затвердили заздалегідь.

Якщо дивитися на технічні показники, Xbox Series X - це більш потужний пристрій. Але у PlayStation 5 є хороший набір ексклюзивних ігор.

Але чи можна стверджувати, що PS5 - це вирішальний хід у "війні консолей"?

У Xbox є дуже спокуслива пропозиція у вигляді підписки на сервіс Game Pass Ultimate. Тому навіть якщо Microsoft не продасть стільки ж приставок, доходи американської корпорації можуть виявитися не нижчими, ніж у Sony.

Коли я запитав у Райана, чи не планує Sony надавати таку ж послугу, він сказав, що найсильніша сторона PlayStation - це хітові гри, які є дуже дорогими у виробництві. Тому схожа модель не матиме сенсу з точки зору фінансів.

Незабаром ми дізнаємося, чи буде зберігатися ця стратегія в 2021 році та пізніше, коли пропозиція задовольнить попит.