Кернеса вивезли на лікування у Берлін

Автор фото, УНІАН

Мера Харкова Геннадія Кернеса, який перебуває у важкому стані й хворіє на коронавірусну хворобу, вивезли на лікування у Німеччину.

Про це ВВС News Україна повідомила речниця пана Кернеса Тетяна Грузинська.

"Підтверджуємо, що вчора літак вивіз пана Кернеса у Берлін, не можемо розголошувати, в яку саме клініку", - повідомила вона.

Речниця додала, що стан Кернеса важкий, але він у свідомості і не перебуває на апараті штучної вентиляції легенів.

Водночас на пресконференції секретар Харківської міськради Юрій Сидоренко підтвердив, що Кернеса вивезли в Німеччину вночі спецрейсом у протиковідній капсулі.

"Чому саме в ній? За останнім медичним протоколом хворі на Covid транспортуються саме таким чином", - пояснив пан Сидоренко.

За його словами, перед польотом мер Харкова залишався при тямі і не використовував апарату ШВЛ.

"Доставлений він був не ... на апараті штучної вентиляції легень. Він був підключений до іншого апарату. Називається апарат високопотокової подачі кисню", - зазначив чиновник.

Юрій Сидоренко додав, що харківський мер перебуває у свідомості і спілкувався зі своїм другом, бізнесменом Павлом Фуксом.

"Наскільки я розумію, його життю ніщо не загрожує. Всі розмови, всі чутки, всі плітки про кому, набряк мозку, про інсульт - є не більше, ніж фейками, які запускають спеціально і які спровоковані загостренням політичних перегонів", - наголосив Сидоренко.

За його словами, Кернес не бажав їхати на лікування до Німеччини. Проте через наслідки замаху 2014 року - пошкодження хребта, легень, печінки - стан харківського мера погіршився 15 вересня, тому родичі наполягли на лікуванні за кордоном.

Також Юрій Сидоренко повідомив, що блок "Успішний Харків" не має планів змінювати свого кандидата - Геннадія Кернеса - на виборах мера Харкова.

Геннадій Кернес з 10 вересня лікувався у 17-ій міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легень.

Доба і Гепа

Геннадій Кернес є одним з найвідоміших і найвпливовіших міських голів в Україні.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Михайло Добкін та Геннадій Кернес - давні політичні соратники

Попри кримінальне минуле і кілька вироків на початку 90-х, вже на початку 2000-х років він став відомою бізнесовою та політичною фігурою у Харкові.

У 2002 він вперше став секретарем міськради, у 2004 підтримував Помаранчеву революцію, а потім долучився до Партії регіонів.

У 2006 році допомагав на виборах перемогти меру Михайлу Добкіну. Передвиборче відео, у якому Кернес повчав Добкіна правильно себе поводити, став справжнім хітом. Тоді ж стали відомі неформальні імена двох друзів-політиків - "Доба" і "Гепа".

До 2010 року він знову працював секретарем міськради, а коли Добкін став губернатором, то фактично керував містом.

На місцевих виборах 2010 та 2015 років Кернес вигравав мерські вибори у місті.

Навесні 2014 року на Кернеса скоїли замах. Він вилікувався та повернувся до Харкова з Ізраїлю. Відтоді він пересувається на інвалідному візочку.