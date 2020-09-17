Зеленський про справу Юрченка: "Дуже радий, що це депутат від "Слуги народу"

Автор фото, Unian

Під час спілкування з журналістами на Львівщині Володимир Зеленський прокоментував справу депутата Олександра Юрченка.

"Я дуже радий, що першого хабарника знайшли у "Слузі народу". Хоча ми знаємо, що їх багато серед чиновників - особливо в областях на місцях. Але ми до всіх доберемося, - сказав президент. - Радий, що затримали людину, яка завжди казала, що вона така чесна й порядна. Йому дали підозру, він її отримав і обов'язково сяде".

Володимир Зеленський додав, що необхідне очищення влади, тому "нехай люди бачать, що не може бути винятків".

Він висловив сподівання, що в подальшому органи самостійно проявлятимуть ініціативу в подібних справах, а не чекатимуть на сигнал від президента.

Раніше Володимир Зеленський написав у Facebook великий пост про боротьбу з корупцією і попросив "більше показових "посадок".

А Офіс президента тим часом оприлюднив спеціальне повідомлення, в якому висловили обурення діями Олександра Юрченка.

Вже незабаром після цього генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру депутату Юрченку, хоча ще за два дні до цього казала, що для цього немає достатніх підстав.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Юрченко

Справа Юрченка

Олександра Юрченка підозрюють в отриманні хабаря за внесення поправки до законодавства щодо утилізації сміття.

У НАБУ розслідували схему хабарництва у парламенті, коли депутати за гроші вносять поправки до законодавства.

Детектив під прикриттям вийшов на помічника Юрченка й запропонував допомогти змінити закон. Натомість, за версією слідства, у нього вимагали хабар у 13 тисяч доларів для самого депутата, а потім 200 тисяч доларів для депутатів з профільного комітету, щоб там також підтримали поправку.

Перший транш детективи передали помічнику депутата, а потім операцію зірвали через "злив даних", вказували в НАБУ.

НАБУ також опублікувало відео слідчих дій та передачі грошей.

Олександр Юрченко виграв мажоритарний округ у Києві в 2019 році від "Слуги народу".

Раніше він очолював у Києві районний осередок партії УКРОП.

Перед обранням був громадським активістом, займався екологічними проєктами і боровся з незаконними забудовами.

У кількох попередніх скликаннях Верховної Ради він працював помічником депутатів від різних фракцій та груп.