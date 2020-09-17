Помилка чи злочин? Суд розгляне справу про першу смерть під колесами безпілотного таксі

Автор фото, Reuters

Водія самокерованого таксі, яке у 2018 році збило пішохода в американському штаті Аризона, звинувачують у ненавмисному вбивстві.

Слідчі твердять, що 46-річна Рафаела Васкес, яка сиділа за кермом таксі, дивилася чергову серію шоу "Голос" на своєму смартфоні в момент, коли авто збило 49-річну Елейн Герцберг, яка котила свій велосипед через дорогу у Темпі, передмісті Фініксу.

Судові слухання у справі Веласкес мають розпочатися у лютому 2021 року. Їм'я підсудного, отримане при народженні, - Рафаель Васкес, проте він ідентифікує себе як жінка.

Водій не визнає своєї провини. До вироку вона лишається на свободі, але з електронним браслетом.

Аварія в Темпі стала першою смертельною ДТП за участі самокерованого авто.

Після трагедії Uber згорнула експеримент. Компанія уникла кримінальної відповідальності, проте влада вважає недостатній контроль з її боку за ходом експерименту однією з причин аварії.

Що сталося?

Автор фото, Tempe Police Department Підпис до фото, Кадр з відеореєстратора за секунди до аварії

В Аризоні Uber проводила експериментальну програму, під час якої авто керувалися бортовим комп'ютером, а водій мав втручатися лише у разі небезпеки.

Під час поїздки у травні 2018, що завершилася загибеллю людини, водійка була за кермом і повинен був взяти на себе управління.

Проте вона не стежила за дорогою за секунди до аварії. Про це свідчать кадри з відеореєстратора, а також поліція.

Дані сервісу Hulu також показали, що у момент аварії водійка дивилася телепрограму на смартфоні.

Автор фото, Tempe Police Department Підпис до фото, Відеореєстратор також зняв загиблу

В момент зіткнення авто рухалося зі швидкістю 63 км/год.

У звіті поліції йдеться про те, що аварії можна було б уникнути, якби водійка стежила за дорогою.

Фахівці Національної ради з безпеки на транспорті дійшли висновку, що аварія сталася з вини людини, а саме через те, що водійка відволіклася на смартфон і дивилася у нього третину часу поїздки.

У раді також вважають, що Uber не розрахувала ризики та не здійснювала належного нагляду за експериментальними поїздками. Саме ці помилки і призвели до трагедії.

Крім того, бортовий комп'ютер авто не відреагував належним чином на пішохода, йдеться у висновках фахівців. Він мав розпізнати можливість зіткнення, але цього не сталося.

Аналіз

Рорі Келлан-Джонс, кореспондент з питань технологій

Елейн Герцберг загинула в травні 2018, коли очікування від самокерованих авто були на піку.

Геть усі, починаючи від Ілона Маска, твердили, що таксі-роботи та інші автономні машини вийдуть на наші дороги вже за пару років, зменшать пробки та зроблять дороги безпечнішими.

Аварія в Аризоні поставила ці очікування під сумнів.

Вона показала, що попри успіхи в системах керування авто, поєднання автоматизованого і людського керування є не простим завданням.

Uber призупинила свій експеримент, а його конкуренти на кшталт Waymo, дочірньої компанії Google, стали набагато обережнішими у своїх випробуваннях.

Тепер відомо, що китайська Baidu відклала випуск повністю автоматизованих таксі до 2025 року, зокрема, й через відсутність чітких правил щодо руху таких авто.

Поки самокеровані авто потребують водія за кермом, у випадку аварії суперечок про те, хто винен, неможливо уникнути.

Проте перехід до повної автоматизації - дуже сміливий крок. Навіть найупевненішим у своїх технологічних силах корпораціям треба чимало рішучості, аби стати піонерами у цій сфері.

За кілька днів до смертельного зіткнення менеджер Uber попередив керівництво компанії, що самокеровані авто часто потрапляють в аварії і не відповідають нормам безпеки. Він також висловлював сумніви у якості підготовки водіїв.

Після аварії в Аризоні Uber призупинила випробування. Проте цього року отримала дозвіл на тестові поїздки в Каліфорнії.