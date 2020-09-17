Помилка чи злочин? Суд розгляне справу про першу смерть під колесами безпілотного таксі
Водія самокерованого таксі, яке у 2018 році збило пішохода в американському штаті Аризона, звинувачують у ненавмисному вбивстві.
Слідчі твердять, що 46-річна Рафаела Васкес, яка сиділа за кермом таксі, дивилася чергову серію шоу "Голос" на своєму смартфоні в момент, коли авто збило 49-річну Елейн Герцберг, яка котила свій велосипед через дорогу у Темпі, передмісті Фініксу.
Судові слухання у справі Веласкес мають розпочатися у лютому 2021 року. Їм'я підсудного, отримане при народженні, - Рафаель Васкес, проте він ідентифікує себе як жінка.
Водій не визнає своєї провини. До вироку вона лишається на свободі, але з електронним браслетом.
Аварія в Темпі стала першою смертельною ДТП за участі самокерованого авто.
Після трагедії Uber згорнула експеримент. Компанія уникла кримінальної відповідальності, проте влада вважає недостатній контроль з її боку за ходом експерименту однією з причин аварії.
Що сталося?
В Аризоні Uber проводила експериментальну програму, під час якої авто керувалися бортовим комп'ютером, а водій мав втручатися лише у разі небезпеки.
Під час поїздки у травні 2018, що завершилася загибеллю людини, водійка була за кермом і повинен був взяти на себе управління.
Проте вона не стежила за дорогою за секунди до аварії. Про це свідчать кадри з відеореєстратора, а також поліція.
Дані сервісу Hulu також показали, що у момент аварії водійка дивилася телепрограму на смартфоні.
В момент зіткнення авто рухалося зі швидкістю 63 км/год.
У звіті поліції йдеться про те, що аварії можна було б уникнути, якби водійка стежила за дорогою.
Фахівці Національної ради з безпеки на транспорті дійшли висновку, що аварія сталася з вини людини, а саме через те, що водійка відволіклася на смартфон і дивилася у нього третину часу поїздки.
У раді також вважають, що Uber не розрахувала ризики та не здійснювала належного нагляду за експериментальними поїздками. Саме ці помилки і призвели до трагедії.
Крім того, бортовий комп'ютер авто не відреагував належним чином на пішохода, йдеться у висновках фахівців. Він мав розпізнати можливість зіткнення, але цього не сталося.
Аналіз
Рорі Келлан-Джонс, кореспондент з питань технологій
Елейн Герцберг загинула в травні 2018, коли очікування від самокерованих авто були на піку.
Геть усі, починаючи від Ілона Маска, твердили, що таксі-роботи та інші автономні машини вийдуть на наші дороги вже за пару років, зменшать пробки та зроблять дороги безпечнішими.
Аварія в Аризоні поставила ці очікування під сумнів.
Вона показала, що попри успіхи в системах керування авто, поєднання автоматизованого і людського керування є не простим завданням.
Uber призупинила свій експеримент, а його конкуренти на кшталт Waymo, дочірньої компанії Google, стали набагато обережнішими у своїх випробуваннях.
Тепер відомо, що китайська Baidu відклала випуск повністю автоматизованих таксі до 2025 року, зокрема, й через відсутність чітких правил щодо руху таких авто.
Поки самокеровані авто потребують водія за кермом, у випадку аварії суперечок про те, хто винен, неможливо уникнути.
Проте перехід до повної автоматизації - дуже сміливий крок. Навіть найупевненішим у своїх технологічних силах корпораціям треба чимало рішучості, аби стати піонерами у цій сфері.
За кілька днів до смертельного зіткнення менеджер Uber попередив керівництво компанії, що самокеровані авто часто потрапляють в аварії і не відповідають нормам безпеки. Він також висловлював сумніви у якості підготовки водіїв.
Після аварії в Аризоні Uber призупинила випробування. Проте цього року отримала дозвіл на тестові поїздки в Каліфорнії.