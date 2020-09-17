Як відрізнити коронавірус від застуди

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Застуду, грип та Covid-19 викликають різні віруси, проте їхні симптоми можуть бути дуже схожими.

Іноді досить важко визначити, що саме ви підхопили.

Більшість людей, які захворіли на коронавірус, мають принаймні один з таких симптомів:

висока температура,

тривалий кашель,

втрата смаку та нюху.

Але варто знати трохи більше про те, що ви цілком можете підхопити в майбутньому.

Чи означає жар, що в мене коронавірус?

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Висока температура - це 37,8C чи більше. Вона може з'явитися, коли організм бореться з будь-якою інфекцією, а не лише з коронавірусом.

Хоча жар є ключовим симптомом при коронавірусі, він також може бути і через грип або ж інші інфекції.

При застуді висока температура не є типовою.

Тож якщо у вас жар - знайдіть можливість здати тест на коронавірус.

А як щодо кашлю?

Якщо у вас застуда чи грип, серед симптомів може бути і кашель.

Грип зазвичай проявляється раптово, часто при ньому болять м'язи, голова або горло, є відчуття втоми, ніс тече або закладений, а крім цього може бути і кашель. За відчуттями грип гірше сильної застуди.

Застуда зазвичай розвивається повільніше, а її перебіг - не такий важкий, хоча, звісно, ви так само почуваєтеся зле. Крім кашлю при застуді у вас може бути нежить та боліти горло. Але жар, озноб, біль у м'язах та головний біль є досить рідкісними при застуді.

При коронавірусі кашель може тривати значно довше, ніж годину, а за добу у хворого може бути три чи більше приступів кашлю.

Якщо у вас є хронічні хвороби органів дихання, кашель може бути сильнішим.

Тож якщо у вас новий, але сильний кашель, варто зробити тест на коронавірус.

Що означає втрата нюху чи смаку?

Це є ключовими симптомами коронавірусу, і вони означають, що вам точно треба здати тест.

Звісно, може виявитися, що у вас проста застуда. Але перевіритися варто, навіть тоді, коли ви наче і не почуваєтеся хворим, щоб запобігти поширенню вірусу.

Чи означає чхання, що в мене коронавірус?

Чхання не є симптомом коронавірусу, і якщо у вас разом із ним немає жару, кашлю чи втрати смаку або нюху, тест робити не треба.

Проте бризки при чханні можуть поширювати інфекцію, тож коли чхаєте, прикрийтеся серветкою, викиньте її і вимийте руки.

Пам'ятайте: принцип "Руки. Обличчя. Дистанція" допомагають боротися з поширенням коронавірусу та інших хвороб:

регулярно мийте руки,

одягайте маску, коли неможливо тримати дистанцію,

намагайтеся триматися на відстані від тих, з ким ви не живете.

А що із нежитю?

Наближається зима, діти пішли до школи, і все більше людей повертаються в офіси. Неминуче почастішають і застуди.

Але нежить не є причиною, щоб здавати тест на коронавірус.

Варто також взяти до відома, що діти зазвичай не мають респіраторних симптомів при коронавірусі. У них найчастішими ознаками хвороби є жар, головний біль, втома і висипання на шкірі.

Що, як мені дійсно погано?

Люди, які захворіли на коронавірус, мають дуже широкий спектр симптомів, і вони можуть бути як дуже жорсткими, так і майже невідчутними. Але і в останньому випадку хвора людина є заразною.

Симптоми можуть з'явитися навіть через два тижні після зараження, але загалом вони проявляються впродовж п'яти днів.

Відчуття задухи може свідчити про важчу форму коронавірусу. В такому випадку треба негайно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем.