Як відрізнити коронавірус від застуди
Застуду, грип та Covid-19 викликають різні віруси, проте їхні симптоми можуть бути дуже схожими.
Іноді досить важко визначити, що саме ви підхопили.
Більшість людей, які захворіли на коронавірус, мають принаймні один з таких симптомів:
- висока температура,
- тривалий кашель,
- втрата смаку та нюху.
Але варто знати трохи більше про те, що ви цілком можете підхопити в майбутньому.
Чи означає жар, що в мене коронавірус?
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Висока температура - це 37,8C чи більше. Вона може з'явитися, коли організм бореться з будь-якою інфекцією, а не лише з коронавірусом.
Хоча жар є ключовим симптомом при коронавірусі, він також може бути і через грип або ж інші інфекції.
При застуді висока температура не є типовою.
Тож якщо у вас жар - знайдіть можливість здати тест на коронавірус.
А як щодо кашлю?
Якщо у вас застуда чи грип, серед симптомів може бути і кашель.
Грип зазвичай проявляється раптово, часто при ньому болять м'язи, голова або горло, є відчуття втоми, ніс тече або закладений, а крім цього може бути і кашель. За відчуттями грип гірше сильної застуди.
Застуда зазвичай розвивається повільніше, а її перебіг - не такий важкий, хоча, звісно, ви так само почуваєтеся зле. Крім кашлю при застуді у вас може бути нежить та боліти горло. Але жар, озноб, біль у м'язах та головний біль є досить рідкісними при застуді.
При коронавірусі кашель може тривати значно довше, ніж годину, а за добу у хворого може бути три чи більше приступів кашлю.
Якщо у вас є хронічні хвороби органів дихання, кашель може бути сильнішим.
Тож якщо у вас новий, але сильний кашель, варто зробити тест на коронавірус.
Що означає втрата нюху чи смаку?
Це є ключовими симптомами коронавірусу, і вони означають, що вам точно треба здати тест.
Звісно, може виявитися, що у вас проста застуда. Але перевіритися варто, навіть тоді, коли ви наче і не почуваєтеся хворим, щоб запобігти поширенню вірусу.
Чи означає чхання, що в мене коронавірус?
Чхання не є симптомом коронавірусу, і якщо у вас разом із ним немає жару, кашлю чи втрати смаку або нюху, тест робити не треба.
Проте бризки при чханні можуть поширювати інфекцію, тож коли чхаєте, прикрийтеся серветкою, викиньте її і вимийте руки.
Пам'ятайте: принцип "Руки. Обличчя. Дистанція" допомагають боротися з поширенням коронавірусу та інших хвороб:
- регулярно мийте руки,
- одягайте маску, коли неможливо тримати дистанцію,
- намагайтеся триматися на відстані від тих, з ким ви не живете.
А що із нежитю?
Наближається зима, діти пішли до школи, і все більше людей повертаються в офіси. Неминуче почастішають і застуди.
Але нежить не є причиною, щоб здавати тест на коронавірус.
Варто також взяти до відома, що діти зазвичай не мають респіраторних симптомів при коронавірусі. У них найчастішими ознаками хвороби є жар, головний біль, втома і висипання на шкірі.
Що, як мені дійсно погано?
Люди, які захворіли на коронавірус, мають дуже широкий спектр симптомів, і вони можуть бути як дуже жорсткими, так і майже невідчутними. Але і в останньому випадку хвора людина є заразною.
Симптоми можуть з'явитися навіть через два тижні після зараження, але загалом вони проявляються впродовж п'яти днів.
Відчуття задухи може свідчити про важчу форму коронавірусу. В такому випадку треба негайно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем.