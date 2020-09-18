У США - масовий мор перелітних птахів

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Біологи із Нью Мексико, що на південному заході США, б'ють на сполох, - за останні дні вони спостерігають загибель тисяч співочих птахів.

За словами професора університету штату Марти Десмонд, причина цього поки що є загадкою, але цілком можливо, що загибель птахів пов'язана із поширенням диму від пожеж у лісах, або ж із раптовим похолоданням останніх днів.

Вона твердить, що кількість загиблих птахів може сягати "мільйонів".

Загалом вчені говорять про різке скорочення популяції птахів у Північній Америці за останні роки.

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Біологи також звернулися до людей, щоб ті повідомляли, якщо бачать десь мертвих птахів. Це потрібно для того, щоб з'ясувати причини мору та для подальших досліджень.

Свідки кажуть, що деякі птахи - славки, ластівки, блакитники - поводилися дивно перед тим, як померти.

"Не думаю, що я бачила щось жахливіше у своєму житті, - розповіла професор Десмонд про те, що побачила. - Бути там, збирати ці численні мертві тільця, бачити масштаби загибелі".

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У сусідніх південно-західних штатах - Колорадо, Аризоні, Техасі - також повідомляють про зростання кількості мертвих птахів.

Припускають, що дим від лісових пожеж міг пошкодити легені птахів, або ж змусив їх змінити звичні шляхи міграції.

Ще однією причиною міг стати і сніг, який несподівано випав у Колорадо.

За словами професора Десмонд, більше можна буде дізнатися, коли вчені дослідять зібрані трупи птахів.