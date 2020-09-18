У США - масовий мор перелітних птахів
Біологи із Нью Мексико, що на південному заході США, б'ють на сполох, - за останні дні вони спостерігають загибель тисяч співочих птахів.
За словами професора університету штату Марти Десмонд, причина цього поки що є загадкою, але цілком можливо, що загибель птахів пов'язана із поширенням диму від пожеж у лісах, або ж із раптовим похолоданням останніх днів.
Вона твердить, що кількість загиблих птахів може сягати "мільйонів".
Загалом вчені говорять про різке скорочення популяції птахів у Північній Америці за останні роки.
Біологи також звернулися до людей, щоб ті повідомляли, якщо бачать десь мертвих птахів. Це потрібно для того, щоб з'ясувати причини мору та для подальших досліджень.
Свідки кажуть, що деякі птахи - славки, ластівки, блакитники - поводилися дивно перед тим, як померти.
"Не думаю, що я бачила щось жахливіше у своєму житті, - розповіла професор Десмонд про те, що побачила. - Бути там, збирати ці численні мертві тільця, бачити масштаби загибелі".
У сусідніх південно-західних штатах - Колорадо, Аризоні, Техасі - також повідомляють про зростання кількості мертвих птахів.
Припускають, що дим від лісових пожеж міг пошкодити легені птахів, або ж змусив їх змінити звичні шляхи міграції.
Ще однією причиною міг стати і сніг, який несподівано випав у Колорадо.
За словами професора Десмонд, більше можна буде дізнатися, коли вчені дослідять зібрані трупи птахів.