Лукашенко закрив кордони з Литвою та Польщею, посилює - з Україною

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що країна закриває свій кордон із Польщею та Литвою. З Україною кордон буде посилено.

"Ми змушені відвести війська з вулиць. Як я вже казав, пів армії поставити під рушницю, і закрити державний кордон із Заходом. Передусім - з Литвою та Польщею, - заявив Олександр Лукашенко. - Ми також змушені - на превеликий жаль - посилити кордон із нашою братською Україною."

Він також заявив, що Білорусь за допомогою Росії посилить захист Союзної держави. Цей крок Лукашенко також назвав вимушеним.

"Я змушений в останні дні разом з президентом Росії та міністром оборони відбудувати спільний захист Союзної держави", - заявив президент Білорусі.

Цю заяву пан Лукашенко зробив на жіночому форумі, де зібралися його прихильники.

Понад місяць після президентських виборів, які пройшли 9 серпня, у Білорусі не вщухають масові протести.

За офіційно оголошеними ЦВК результатами, на цих виборах переміг Олександр Лукашенко, який незмінно керує Білоруссю 26 років. Віг отримав понад 80% виборців. Вона набрала близько 10%.

Учасники протестів вважають результати виборів сфальсифікованими.

У ЄС не вважають вибори в Білорусі "ані вільними, ані чесними".