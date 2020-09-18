Аваков: Лукашенко "звихнувся" і "верзе дурниці"

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко "звихнувся на своїй владі". Це найгостріша заява на цей час від представника української влади.

"Лукашенко, схоже зовсім звихнувся на своїй владі і параної навколо цього. Несе повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна", - написав Аваков у Facebook.

Так міністр відреагував на заяву президента Білорусі з закликом до народів України, Литви і Польщі "зупинити своїх безумних політиків" і не допустити війни.

Олександр Лукашенко також оголосив, що країна закриває свій кордон із Польщею та Литвою. А кордон з братською Україною" посилить.

Арсен Аваков написав, що "повторювана нісенітниця" на адресу України втомлює.

"Але, якщо хтось божеволіє — не означає, що всі повинні чинити так само! Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі", - написав очільник МВС.

За словами пана Авакова, народ кожної країни має право визначати свою долю сам, без зовнішнього втручання.

"Так що випийте водички, пане Лукашенко, заспокойтеся. Українці — друзі білорусам, не маніпулюйте, звинувачуючи сусідів. Пошукайте колоду у своєму оці", - підсумував український міністр.

Влада "де-факто"

Раніше Офіс президента у жорсткій заяві щодо ситуації з паломниками-хасидами, які застрягли на кордоні між Білоруссю та Україною, назвав керівництво сусідньої країни "де-факто білоруською владою". Натякнувши таким чином на непевний статус керівника Білорусі.

Олександр Лукашенко у четвер на жіночому форумі "За Білорусь" звернувся із закликом до народів Литви, Польщі та України не дати розв'язатися війні.

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"Я не хочу, щоб моя країна воювала. Тим більше я не хочу, щоб Білорусь і та ж Польща, Литва перетворилися в театр військових дій, де будуть вирішуватися не наші питання. Тому я (…) хочу звернутися до народів Литви, Польщі та України: зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні!" - цитує президента білоруське видання "БЕЛТА".

Понад місяць після президентських виборів, які пройшли 9 серпня, у Білорусі не вщухають масові протести.

За офіційно оголошеними ЦВК результатами, на цих виборах з понад 80% переміг Олександр Лукашенко, який незмінно керує Білоруссю 26 років.

Учасники протестів вважають результати виборів сфальсифікованими.

У ЄС не вважають вибори в Білорусі "ані вільними, ані чесними", і збираються запровадити санкції.