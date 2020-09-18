Українці отримали Шнобелівську премію за черв'яків. Нагородили також Путіна, Лукашенка і Трампа
Українські вчені Іван Максимов та Андрій Потоцький отримали цьогорічну Шнобелівську премію.
Науковці досліджували поведінку тіла черв'яків під впливом високочастотних вібрацій.
Шнобелівська премія - це жартівлива нагорода для авторських досліджень, які спочатку "змушують усміхнутися, а потім спонукають до роздумів".
Фізик Максимов та математик Потоцький працюють у Свінбурнському університеті в Австралії, пише видання The Guardian.
Іван Максимов у коментарі Guardian Australia розповів, що був у себе на подвір'ї у Сеймурі, коли зауважив схожість між рідиною, яка рухається від вібрації (так звані хвилі Фарадея), і рухом дощових черв'яків.
Лауреати Шнобелівської премії отримали паперовий куб і купюру в 10 трильйонів доларів Зімбабве.
Цьогоріч лауреатами Шнобелівської премії стали не тільки вчені: нагороду у сфері медицини присудили президентам дев'яти країн, зокрема, Володимиру Путіну та Дональду Трампу.
Шнобелівський комітет заявив, що їх нагороджують за "використання пандемії Covid-19, щоби навчити світ того, що політики мають більше практичного впливу на життя і смерть людей, ніж вчені й лікарі".
Разом з Володимиром Путіним лауреатами премії стали президент США Дональд Трамп, лідер Білорусі Олександр Лукашенко, президент Бразилії Жаїр Болсонару, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, а також президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.
Через пандемію коронавірусу церемонія відбувалася онлайн.
Олександр Лукашенко отримав премію вже вдруге — уперше, у 2013 році, його і міліцію нагородили за заборону публічних оплесків, а також затримання чоловіка з однією рукою, який нібито порушив цю заборону.
Інші власники Шнобелівських премій 2020 року:
Психологія — розробка методу ідентифікації нарцисистів за допомогою вивчення їхніх брів.
Премія миру — уряду Індії і Пакистану, дипломати яких постійно дзвонили ночами один одному у двері, а потім утікали.
Економіка — спроба встановити взаємозв'язок між нерівністю доходів в різних країнах світу з середньою кількістю поцілунків.
Менеджмент — група з п'яти китайських найманих вбивць, які передоручили вчинення злочину один одному, у результаті чого жертва не постраждала.
Ентомологія — збір доказів про те, що багато ентомологів (вчених, які вивчають комах) бояться павуків, які комахами не є.