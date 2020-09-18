Українці отримали Шнобелівську премію за черв'яків. Нагородили також Путіна, Лукашенка і Трампа

Підпис до фото, Скріншот прямої трансляції вручення Шнобелівської премії

Українські вчені Іван Максимов та Андрій Потоцький отримали цьогорічну Шнобелівську премію.

Науковці досліджували поведінку тіла черв'яків під впливом високочастотних вібрацій.

Шнобелівська премія - це жартівлива нагорода для авторських досліджень, які спочатку "змушують усміхнутися, а потім спонукають до роздумів".

Фізик Максимов та математик Потоцький працюють у Свінбурнському університеті в Австралії, пише видання The Guardian.

Іван Максимов у коментарі Guardian Australia розповів, що був у себе на подвір'ї у Сеймурі, коли зауважив схожість між рідиною, яка рухається від вібрації (так звані хвилі Фарадея), і рухом дощових черв'яків.

Лауреати Шнобелівської премії отримали паперовий куб і купюру в 10 трильйонів доларів Зімбабве.

Цьогоріч лауреатами Шнобелівської премії стали не тільки вчені: нагороду у сфері медицини присудили президентам дев'яти країн, зокрема, Володимиру Путіну та Дональду Трампу.

Шнобелівський комітет заявив, що їх нагороджують за "використання пандемії Covid-19, щоби навчити світ того, що політики мають більше практичного впливу на життя і смерть людей, ніж вчені й лікарі".

Разом з Володимиром Путіним лауреатами премії стали президент США Дональд Трамп, лідер Білорусі Олександр Лукашенко, президент Бразилії Жаїр Болсонару, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, а також президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Через пандемію коронавірусу церемонія відбувалася онлайн.

Олександр Лукашенко отримав премію вже вдруге — уперше, у 2013 році, його і міліцію нагородили за заборону публічних оплесків, а також затримання чоловіка з однією рукою, який нібито порушив цю заборону.

Інші власники Шнобелівських премій 2020 року:

Психологія — розробка методу ідентифікації нарцисистів за допомогою вивчення їхніх брів.

Премія миру — уряду Індії і Пакистану, дипломати яких постійно дзвонили ночами один одному у двері, а потім утікали.

Економіка — спроба встановити взаємозв'язок між нерівністю доходів в різних країнах світу з середньою кількістю поцілунків.

Менеджмент — група з п'яти китайських найманих вбивць, які передоручили вчинення злочину один одному, у результаті чого жертва не постраждала.

Ентомологія — збір доказів про те, що багато ентомологів (вчених, які вивчають комах) бояться павуків, які комахами не є.