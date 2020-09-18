Хасиди повертаються додому. На кордоні з Білоруссю поменшало паломників

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На кордоні України з Білоруссю, стало менше іноземців, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Білоруські прикордонники кажуть, що велика група хасидів повертається до Білорусі автобусом.

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З 14 вересня на білорусько-українському кордоні зібралися близько тисячі хасидів.

Вони хотіли потрапити до України для святкування єврейського Нового року у п'ятницю.

Україна закликала Білорусь не пропускати до України іноземців, в'їзд яких заборонений.

У відповідь Білорусь закликала українську владу поважати права вірян і не створювати додаткову напругу на кордоні між двома країнами.

Хасиди від'їжджають

Держприкордонслужба України повідомила, що зараз навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" перебуває приблизно 600 людей.

Вони поступово повертаються на територію Білорусі.

Офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський підтвердив "Радыё Свабода - Беларусь", що велика група хасидів повертається.

Видання повідомило, що 570 хасидів проходять білоруський паспортний контроль та сідають в автобуси.