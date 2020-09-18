Чи справді Білорусь закрила кордони? Так заявив Лукашенко

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Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, чию легітимність з листопада відмовляється визнавати Європарламент, напередодні заявив про закриття кордонів з Литвою і Польщею. Але прикордонники кажуть, що вони відкриті.

Що заявив Лукашенко

На тлі протестів, які тривають в Білорусі понад місяць, Олександр Лукашенко напередодні ввечері приїхав на жіночий форум "За Білорусь" і виступив з промовою.

"Змушені вивести війська з вулиць, як я вже говорив, пів армії поставити під рушницю і закрити держкордон з Заходу, перш за все, з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий наш жаль, з нашою братською Україною. Я змушений в останні дні разом з президентом Росії і міністром оборони відбудувати загальний захист союзної держави. І ми активізували давно заплановані військові навчання, які проходять сьогодні на заході нашої країни - "Слов'янське братство - 2020". А також ми прийняли рішення, щоб провести ці навчання через непросту ситуацію у два етапи", - сказав він.

ЗМІ звернули увагу на першу частину виступу і випустили новини з заголовками про те, що Білорусь закриває кордон із Заходом.

Хоча трактувати слова Лукашенка можна було й інакше — він надіслав війська, щоб закрити західний напрямок, звідки, на його думку, виходить загроза його влади.

За кілька годин до виступу Лукашенка в Мінську в Брюсселі ухвалили резолюцію із закликом ввести жорсткі санкції проти представників влади Білорусі. Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС про те, що президентські вибори в серпні були сфальсифіковані. Він "не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його термін перебування на посаді закінчиться".

Термін президентських повноважень Лукашенка закінчується 5 листопада.

А що прикордонники?

Опублікувавши цитату Лукашенка про закриття кордонів, інформаційні агенції почали телефонувати прикордонникам — по обидва боки кордону.

Польсько-білоруський кордон працює у штатному режимі, заявив в четвер увечері РІА "Новости" представник Надбужанського відділу Прикордонної варти Польщі.

"З нашого боку наразі пропуск громадян та транспорту здійснюється в штатному режимі. Що там з білоруського боку, ми не знаємо", - сказав співрозмовник агенції.

Голова Служби охорони держкордону Литви Рустам Любаєв сказав виданню TUT.by, що рух між Литвою і Білоруссю проходить в звичному режимі, інформація про можливі зміни або обмеження з боку Білорусі не надходила.

"Я щойно говорив з керівництвом постів, поки рух не закритий. Для нас ця інформація несподівана, ми намагаємося зв'язатися з білоруськими колегами, у нас є канали для обміну інформацією, але поки що я не можу цю інформацію ні підтвердити, ні спростувати", - пояснив він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лукашенко заявив, що Білорусь змушена закрити держкордон з Заходу

Керівник Служби охорони держкордону також повідомив, що зв'язався з колегами з польської прикордонної служби, які теж нічого не чули про зміни на кордоні з Білоруссю. У МЗС Польщі пізніше заявили, що кордон з Білоруссю не закритий.

У Сморгонській прикордонній групі з білоруського боку кордону порталу Onliner повідомили, що інформації про закриття кордону з Литвою не надходила. Про те ж заявили в пунктах пропуску Гродненської прикордонної групи, пише портал.

У п'ятницю ситуацію прокоментував офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський.

"Охорона державного кордону Білорусі здійснюється в посиленому варіанті прикордонної служби та прикордонного контролю із застосуванням тактичних резервів. Усі заходи запроваджують з урахуванням ситуації, що складається на кожному конкретному напрямку", - цитує його Tut.by.

З його слів складається враження, що мова про закриття кордонів із Заходом, тобто з Польщею і Литвою, куди останнім часом змушені були перебратися багато противники Лукашенка, зокрема і його суперниця на виборах Світлана Тихановська, не йде. Пункти пропуску здійснюють оформлення на в'їзд і на виїзд у межах пропускної здатності, повідомив білоруський прикордонник.

"Перевіряють, але повільно, як черепахи"

Щодо Заходу, то в п'ятницю ситуація в Білорусі стане однією з тем зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Крім того, Білорусь обговорять на засіданні Ради з прав людини ООН в Женеві, передає DW.

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Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс своєю чергою нагадав, що до заяви про закриття кордонів Лукашенко обіцяв перенаправити вантажні потоки, які йдуть в литовський порт, до Росії.

"Я думаю, і зараз треба почекати, подивитися, що це означає, - цитує його TUT.by. - Були заяви, що пів армії кинуто на охорону кордонів з Заходом, здається, що звідси хтось загрожує, хтось збирається нападати. Це реакція на ситуацію неадекватної людини".

Голова Литовської національної асоціації автоперевізників Linava Ромас Аустінскас при цьому пояснив, що білоруські прикордонники вже пару днів ретельно перевіряють машини: "Огляд автомобілів активізувався. Ставлять під рентгени, довше перевіряють. З правової точки зору ми не можемо висловити претензії. Перевіряють, але повільно, як черепахи".