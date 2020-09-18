Майже мільйон смертей від коронавірусу у світі. Європа боїться зими

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Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 30 мільйонів, а кількість померлих наближається до мільйона.

Найбільше підтверджених хворих на коронавірус у США, Індії та Бразилії. Проте нещодавно і у Європі почався новий сплеск захворювання.

З наближенням зими більшість країн північної півкулі опинилися на порозі другої хвилі поширення коронавірусу.

Україна - серед "лідерів" за кількістю нових випадків - як у Європі, так і в світі. Із понад 3 тисячами нових випадків за добу - Україна на 13 місці за новими випадками у світі.

За межами Європи Ізраїль став першою країною у світі, яка вдруге відновлює загальнонаціональний карантин. Він починається цієї п'ятниці.

В Африці зафіксували понад мільйон хворих, проте справжні масштаби поширення коронавірусу невідомі, адже рівень тестування на цьому континенті залишається надто низьким, щоб довіряти офіційній статистиці.

Що відбувається у Європі?

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Нове зростання кількості заражень має стати "дзвіночком" для Європи, заявив регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге.

За його словами, впродовж останніх двох тижнів кількість нових випадків захворювання подвоїлося у половині країн-членів ЄС.

Загалом за останній тиждень у Європі зафіксовано 300 тисяч нових хворих - це більше, ніж під час першого піку поширення хвороби у березні.

Від початку пандемії коронавірусу у Європі підтвердили 5 мільйонів випадків, майже 228 тисяч людей померли.

Що в країнах -"рекордсменах"?

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За даними Університету Джонса Гопкінса, США залишаються світовим "лідером" за абсолютними цифрами поширення коронавірусу, - там підтвердили 6,6 мільйона випадків. Від коронавірусу померли 197 тисяч американців. Проте кількість нових випадків наразі іде на спад після липневого піка.

На другому місці за кількістю хворих - Індія, де коронавірус підтверджений у понад 5 мільйонів осіб при населенні в 1,3 мільярда.

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Індія є країною, де наразі коронавірус поширюється найшвидше. За останні дні кількість нових випадків щодня перевищувала 90 тисяч. За час епідемії від коронавірусу померли 80 тисяч індійців.

На третьому місці - Бразилія з 4,4 мільйона хворих та 134 тисячами померлих (це найбільше у світі після США).

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Президента Бразилії Жаіра Болсонару критикують за применшення небезпеки коронавірусу - він особисто брав участь у антикарантинних акціях. Але у липні в нього самого діагностували коронавірус, який пан Болсонару назвав "невеличким грипом".

Один за найвищих рівнів зараження нині має Ізраїль.

Лише впродовж останнього тижня у цій країні із населенням менш як 9 мільйонів кількість нових випадків щодня перевищувала 5 000.

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На початку пандемії Ізраїль ставили за приклад для інших через швидкі та рішучі карантинні заходи. Але згодом стало зрозуміло, що їх надто рано скасували.

Тепер лідери країни вибачилися за те, що не змогли стримати поширення хвороби, і змушені запровадили другий загальнонаціональний карантин.

За підрахунками міністра фінансів країни, він коштуватиме ізраїльтянам майже 2 млрд доларів.

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Про коронавірус стало відомо після того, як Китай повідомив про спалах нової хвороби у місті Ухань, який розпочався у грудні 2019 року.

Китай став першою країною, яка запровадила жорсткий національний карантин.

Від початку пандемії у Китаї зафіксовано 90 297 випадків коронавірусу, 4736 людей померли.