Дунайський оселедець – як готувати. Рецепт з Вилкового

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Дунайський оселедець продається дорожче норвезького. Знавці рибних страв кажуть, що він має особливий смак, а ще ніби містить унікальний набір поживних речовин.

Риба давно стала кулінарною принадою для туристів, які прямують до українського міста у дельті Дунаю - Вилкового. Саме тут у весняний сезон за виділеними квотами місцеві рибалки виловлюють десятки, а то й сотні тон риби.

За часткою загального ринку риби в Україні - це дуже мало. Але дунайський оселедець - це для тих, хто шукає щось неповторне під час туристичних подорожей та відвідин місцевих ресторанів.

То що ж можна приготувати з цього майже казкового оселедця? Ви навіть не уявляєте, наскільки просто й швидко дають собі раду з цим у Вилковому. Дивіться відео і записуйте рецепт.

Відеоматеріал Михайла Стойкова та Альбія Шудрі.