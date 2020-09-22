Військові навчання в Росії і в Україні: що змушує напружитися

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Росія розпочала великі навчання у регіоні, який межує з Україною. Це "Кавказ 2020".

Це вже не перша демонстрація сили із залученням великої кількості бронетехніки, кораблів, авіації та військовослужбовців у анексованому Криму та Чорному морі та прилеглих до так званих ДНР та ЛНР районах.

Однак цього року Україна теж має свою відповідь на такий серйозний виклик. Вона проводить навчання разом зі США та Великою Британією, а також іншими країнами НАТО.

Що небезпечного в такому протистоянні? Розповідає кореспондент BBC News Україна Альбій Шудря.