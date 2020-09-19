Померла Рут Гінзбург: суддя, феміністка та культурна ікона США

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рут Гінзбург була відомою феміністкою

Рут Бейдер Гінзбург, найстарша з членів Верховного суду США та відома борчиня за права жінок, померла у віці 87 років.

Пані Гінзбург померла від раку підшлункової залози у себе вдома у Вашингтоні, округ Колумбія, йдеться у заяві суду.

Вона стала другою жінкою в історії США, яка увійшла до складу суддів Верховного суду. Пані Гінзбург обійняла цю посаду в 1993 році, коли президентом країни був демократ Білл Клінтон.

Суддя Гінзбург за життя стала символом правосуддя та боротьби за рівні права. Її життя лягло в основу фільму 2018 року "За статевою ознакою" (On the Basis of Sex).

New Yorker у статті на смерть судді назвав її "великим зрівнювачем".

Боротьба за права жінок

Рут Бейдер Гінзбург народилася у 1933 році в Нью-Йорку та розпочала професійних шлях у 1950-х. На той час жінками були лише три юристи зі ста.

Вона вивчала юриспруденцію в Гарварді, однак після закінчення університету їй довго не вдавалося знайти гідну роботу за фахом через дискримінацію за статевою ознакою.

У 1972 році вона стала співзасновницею організації із захисту прав жінок Women's Rights Project при Американському союзі захисту громадянських свобод. Тоді ж вона стала першою штатною жінкою-викладачкою Юридичної школи Колумбійського університету.

Через 20 років пані Гінзбург вдалося досягти вершини своєї юридичної кар'єри і стати суддею Верховного суду США. На цій посаді вона продовжувала боротися з дискримінацією і відстоювати права жінок.

Зокрема, вона домагалася рівності для чоловіків і жінок в оплаті праці та в доступі до освіти, а також захищала права жінок на аборти. У Гінзбург було багато шанувальників як серед демократів, так і серед республіканців.

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Гінзбург не схвалювала політику Дональда Трампа і незадовго до своєї смерті говорила, що не бажає йти зі своєї посади доти, поки у країни не зміниться президент.

Посада члена Верховного суду США є довічною. Кандидата на цю посаду висуває президент, далі призначення стверджує сенат, більшість у якому сьогодні утримують республіканці.

Аналітики кажуть, що напередодні президентських виборів між республіканцями і демократами може розгорнутися політична боротьба за Верховний суд, який часто робить вирішальний вплив на результат політичних суперечок в країні.

Як повідомляють американські ЗМІ, Дональд Трамп може висунути свого кандидата на посаду, що звільнилася. Раніше у вересні Трамп уже оголосив своїх кандидатів на посаду суддів Верховного суду.

Водночас президент заявив, що засмучений новиною про смерть пані Гінзбург, назвавши її "чудовою жінкою" і "титаном права".

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"Потужний розум" і "непохитна захисниця"

Колишні президенти, відомі політики та юристи приєдналися до вшанування пам'яті померлої. Вони високо оцінили її заслуги та боротьбу за права жінок.

Джиммі Картер назвав її "справді великою жінкою", написавши в заяві: "Потужний юридичний розум і непохитна захисниця гендерної рівності, вона була маяком правосуддя протягом своєї довгої та неабиякої кар'єри. Я пишався тим, що призначив її до Апеляційного суду США в 1980 році".

Колишній президент Джордж Буш заявив, що пані Гінзбург "надихнула не одне покоління жінок і дівчат".

Гілларі Клінтон, демократ, яка балотувалася проти президента Трампа на виборах 2016 року, заявила, що пані Гінзбург проклала шлях для багатьох жінок, включно із нею самою.

Пропустити Twitter допис, 1 Justice Ginsburg paved the way for so many women, including me. There will never be another like her. Thank you RBG. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 19, 2020 Кінець Twitter допису, 1

Консервативні політики також віддали шану Рут Гінзбург.

"З великим сумом я дізнався про смерть судді Гінзбург, - написав у Twitter сенатор-республіканець Ліндсі Грем. - Суддя Гінзбург була зачинателькою, яка мала надзвичайну пристрасть до своєї справи".

Ерік Трамп, син президента Трампа, сказав, що пані Гінзбург була "чудовою жінкою з дивовижною робочою етикою". "Вона була воїном зі справжніми переконаннями, і вона має мою абсолютну повагу! #RIP", - написав він у Twitter.

За кілька годин після появи новини про смерть судді сотні людей зібралися біля Верховного суду у Вашингтоні, щоб вшанувати померлу.

Кореспондентка ВВС Олександра Остасевич з місця подій розповіла, що настрій був похмурий, але натовп час від часу починав скандувати "РБГ!" і "Не голосуйте за нього!" - вочевидь, маючи на увазі пана Трампа.

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден, своєю чергою, закликав почекати з призначенням нового судді до результатів листопадових виборів.

Лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер також заявив, що посада судді має залишатися вакантною до обрання нового президента.