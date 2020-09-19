"Так, ми втратили воїна": Єрмак похвалився "сьомим тижнем режиму тиші"

Автор фото, UNIAN

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні сьомий тиждень триває режим тиші, і це - "українська перемога".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми перебуваємо у важких переговорах, не буду приховувати. Але є дуже серйозна українська перемога - ми маємо сьомий тиждень режиму тиші", - заявив Андрій Єрмак.

Водночас він згадав про загибель військового вже на "шостому тижні".

Зокрема, 6 вересня відбулося кілька обстрілів, в результаті яких загинув військовий. Ще двоє загинули на мінному полі.

Крім того, штаб Операції об'єднаних сил регулярно повідомляє про обстріли зі сторони незаконних збройних формувань на Донбасі. Зокрема, про обстріли повідомляли щодня, починаючи з 13 вересня.

"Для скептиків одразу скажу. Так, на шостому тижні ми мали трагічну подію, ми втратили нашого героя, нашого воїна. Ми спостерігаємо багато провокацій з тої сторони", - визнав Єрмак.

За його словами, перемовини тривають у режимі 24/7, і президент з командою робить все, "щоб мрія всіх українців, щоб мир прийшов на нашу землю, здійснилася".

Єрмак запевнив, що "не має сумніву", що президент Володимир Зеленський "закінчить цю війну" протягом своєї каденції.

Призначення Фокіна

Глава Офісу президента також поскаржився, що останнім часом щодо діяльності Офісу та його самого "дуже багато інформаційних атак".

"Стільки багато всього говориться, стільки багато сьогодні інформаційних фейків, розмов тощо", - обурився він, коментуючи рішення призначити першого експрем'єра Вітольда Фокіна до тимчасової контактної групи в Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема, минулого тижня навколо призначення Фокіна вибухнув скандал, коли його онучка, співачка і світська тусовщиця Маша Фокіна заявила, що це вона пролобіювала призначення дідуся, бо Єрмак "її друг з дитинства".

На питання ведучого, чому ж Фокіна таки призначили в ТКГ попри його скандальні заяви щодо необхідності загальної амністії всіх, хто воював на Донбасі та надання особливого статусу всьому Донбасу, Єрмак відповів без конкретики.

"Тристороння контактна група - це є консультаційний орган. Люди, які там працюють не займають будь-яких посад, вони працюють на громадських засадах, не отримують зарплатню. Все, що вони проговорюють в процесі консультацій, щоб це стало юридичним документом, який до чогось зобов'язує країну, повинно пройти через Кабінет міністрів, або через парламент, або через інші відповідні органи", - заявив він.

Єрмак також підкреслив, що заяви Фокіна - "безумовно, його особиста думка", яку сам Єрмак "багато в чому" не розділяє.