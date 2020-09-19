Навальний розповів про відчай і труднощі з відновленням після отруєння

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Російський опозиціонер Олексій Навальний, який нещодавно вийшов з коми після отруєння "Новачком", розповів, як важко йде його реабілітація.

"Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як говорити. Кожного ранку до мене приходив доктор і казав: "Олексію, я приніс дошку, придумаймо, яке слово на ній написати". Це приводило мене у відчай, тому що, хоч я розумів, що хоче від мене лікар, я не розумів, де брати слова", - поділився політик у Facebook.

Навальний зазначає, що попереду в нього ще довгий шлях. Смартфон для нього "все одно що камінь", він не може піднятися сходами та з великими труднощами може налити собі води.

"Зараз я хлопець, у якого тремтять ноги, коли він йде сходами, зате він думає: "О, це ж сходи! Ними підіймаються. Слід пошукати ліфт". Раніше б тупо стояв і дивився", - пише Навальний.

Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви, тому літак здійснив аварійну посадку в Омську. Два дні по тому російських чиновників переконали дозволити перевезти його повітряним судном до Німеччини.

Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли речовиною класу "Новачок". Кілька тижнів він перебував у комі, доки 7 вересня політика не повернули до свідомості.