"Ні одного хасида в Україну не завіз": перевізник про ситуацію на кордоні

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Український перевізник "Умань Експрес" пояснив, що пригнав свої автобуси до кордону з Білоруссю, де хасиди намагалися перетнути кордон з Україною, на замовлення ізраїльських фірм.

Про це BBC News Україна повідомив Олександр Колесник, директор "Умань Експрес".

16-18 вересня на українсько-білоруському кордоні зібрались понад тисяча хасидів-паломників, яких через пандемію Україна не пускає на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана.

Тоді журналісти помітили на кордоні автобуси "Умань Експрес". Саме вони, за словами паломників, мали завезти їх від кордону до Умані.

Втім прикордонники хасидів так і не впустили, тож хасиди виїхали назад в Білорусь, святкувати Рош га-Шана там.

"Я закон України не порушував. Кордон України не перетинав (йдеться про автобуси - ред.). Я здійснив перевезення по Білорусі - повозив паломників там, де вони замовили. Їздив по Білорусі два дні. Ні одного хасида я в Україну не завіз", - сказав Колесник.

За його словами, він попереджав ізраїльські туристичні фірми, які замовляли автобуси, що Україна закрила кордони, але вони "сказали, що будуть самі домовлятися на рівні держав".

Коли автобуси через кордон не пропустили, перевізник дав можливість паломникам в автобусах заряджати телефони та грітися.

Він також поскаржився, що на тлі пандемії ті, хто займався перевезенням і здавав житло хасидам зазнали значних збитків.

"Тут міський голова відштовхується від того, що карантин, але приїздять тисячі з "червоних" куточків у Софіївку (парк - ред.). Фонтани працюють. Ресторани працюють", - каже Колесник.