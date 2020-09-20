Трампу надіслали листа зі смертельною отрутою

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Посилку з рицином, адресовану президентові США Дональду Трампу, перехопили американські спецслужби, повідомляють американські ЗМІ.

Підозрілу посилку виявили ​​на цьому тижні під час перевірки вхідних повідомлень. Дослідження показало, що в конверті містився рицин - білкова отрута, яку отримують з касторових бобів.

Адміністрація Трампа наразі не коментувала інцидент.

ФБР і Секретна служба США намагаються з'ясувати, звідки відправили ​​посилку і чи є інші схожі відправлення в поштовій системі країни.

"Наразі ми не бачимо загроз суспільній безпеці", - цитує CNN заяву ФБР.

Джерело видання New York Times стверджує, що листа нібито надіслали з Канади. За попередньою інформацією, рицин у конверті виявили в результаті двох тестів.

Рицин є смертельно небезпечною отрутою. При його ковтанні, вдиханні або введенні як ін'єкції він викликає головний біль, нудоту, внутрішня кровотеча і відмову роботи внутрішніх органів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рицин добувають з касторових бобів

Протиотрути від рицину не існує. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, якщо людина прийняла цю отруту, то смерть настає протягом 36-72 годин, залежно від отриманої дози.

Рицин використовують як зброю у вигляді порошку, аерозолю або гранул.

Раніше до Білого дому вже надходили посилки з рицином. У 2014 році чоловіка у штаті Міссісіпі засудили до 25 років в'язниці за відправку посилок з рицином президенту Бараку Обамі і іншим посадовцям.

У 2018 році ветерана ВМС США звинуватили у відправці отруєних посилок в Пентагон і Білий дім.