Жіночий марш у Білорусі закінчився сотнями затримань. Перед автозаками черги

Автор фото, Getty Images

У суботу в Мінську пройшов традиційний жіночий марш, який опозиційні телеграм-канали називають "Блискучим маршем". Силовики затримали понад дві сотні людей.

Жінки з національною символікою пройшли центральними вулицями міста, протестуючи проти режиму Олександра Лукашенка та вимагаючи звільнення опозиційної лідерки Марії Колеснікової.

Марш розпочався близько 15:00, а вже за годину на місці з'явилися силовики та почалися затримання, повідомляє білоруська Радіо Свобода та опозиційні телеграм-канали.

За їхньою інформацією, затримали близько 250 людей.

До місця підігнали автозаки, жінок саджають туди, але місця всім не вистачає.

Автор фото, Reuters

"Біля автозаків величезні черги", - повідомляє кореспондент Радіо Свободи.

Автор фото, Reuters

З'явилася інформація, що затримали також 73-річну активістку Ніну Багінську, яка стала символом протестів. Але згодом її відпустили, повідомляє телеграм-канал Tut.by.

Автор фото, Getty Images

Масові протести по всій Білорусі тривають вже понад місяць після президентських виборів. Люди обурюються через фальсифікації та вимагають відставки президента Олександра Лукашенка.

Акції зустріли агресивний спротив силовиків, людей масово затримували, жорстко били та катували.