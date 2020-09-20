У Британії за порушення самоізоляції штрафуватимуть на 10 000 фунтів

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Британський уряд заявив, що мешканці Англії, які відмовлятимуться від обов'язкової самоізоляції, можуть бути оштрафовані на суму до 10 000 фунтів стерлінгів (майже 13 000 доларів).

Згідно з новими правилами, люди юридично зобов'язані самоізолюватися, якщо вони мають підтверджений коронавірус або мають тісні контакти з хворими, з 28 вересня.

Також ті, хто мають низький дохід, отримають одноразову фінансову підтримку в розмірі 500 фунтів стерлінгів. А для роботодавців, які утискають працівників, які мають самоізолюватись, передбачені штрафи.

Прем'єр-міністр Британії також розглядає можливість посилення обмежень після сплеску захворювання на Covid-19 - у суботу в країні зареєстрували 4222 нових випадки захворювання на та 27 смертей.

Суми штрафи починатимуться з 1000 фунтів стерлінгів і сягатимуть 10 000 фунтів для повторних порушників, а також за "найгрубіші порушення". До цього часу поради щодо самоізоляції були лише рекомендаціями.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив: "Щоб ніхто не недооцінював важливість ситуації, згідно з новими нормами ви юридично зобов'язані це робити (самоізолюватись - Ред.), якщо у вас є вірус або вас про це просить NHS Test and Trace. Людям, які вирішать ігнорувати ці правила, загрожуватимуть суттєві штрафи".

Найвищі штрафи зокрема отримуватимуть ті, хто перешкоджає самоізолюватись іншим людям - наприклад, роботодавець, який наполягає, щоб співробітник приходив на роботу, порушуючи припис про самоізоляцію.

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Санкції також передбачені для людей, які не дотримуються 14-денного карантину після повернення до Британії з країни, що не входить до переліку країн із низьким рівнем ризику.

Працівники Британської служби охорони здоров'я NHS будуть регулярно контактувати з особами, яким наказано самоізолюватись, і повідомлятимуть про будь-які підозри щодо можливих порушень поліції та місцевій владі.

Як і у випадку з іншими коронавірусними правилами, існуватимуть винятки - наприклад, для тих, кому потрібно буде уникнути хвороби чи іншої шкоди під час самоізоляції, а також для тих, хто потребує догляду.