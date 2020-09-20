"Слугу народу" на вибори в Київраду повела Євгенія Кулеба. Хто ще у списку

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Євгенія Кулеба (ліворуч) поряд з Іриною Верещук, кандидаткою "Слуги народу" на посаду київського мера

Очільниця громадської організації "Місто-сад" Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах в Київраду. Таке рішення ухвалив з'їзд київської міської організації партії, який відбувся на території КНУ ім. Т. Шевченка.

"Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу перевірити", - пояснила вона у Facebook.

У 2014 році Євгенія Кулеба стала однією з ініціаторів створення Скверу Небесної сотні в центрі Києва. Чинний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба є її чоловіком.

Хто увійшов до першої десятки

Партія "Слуга народу" також оприлюднила першу десятку партійного списку на виборах до Київради.

Окрім Євгенії Кулеби, до неї потрапили телеведучий проєкту "Один за всіх" Михайло Присяжнюк; бронзова призерка Олімпійських ігор, легкоатлетка Олена Говорова; голова громадської організації "Твердиня" Юрій Федоренко; меценат-букініст, противник закриття книжкового ринку "Петрівка" Владислав Трубіцин; адвокатка Лілія Пашинна; чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая; заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко; експродюсерка телепередачі "Ревізор" Вікторія Бурдукова.

Замикає десятку колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Автор фото, УНІАН

Перед учасниками з'їзду виступав президент Володимир Зеленський, який закликав вирішити проблеми столиці - зокрема, затори, неякісні комунальні послуги та афери на ринку житла.

"З кожним роком для жителів Києва пунктуальність - це вже майже така розкіш, як і гаряча вода в окремих районах столиці. Навіть у неділю в Києві не складно потрапити у затор", - сказав Зеленський.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Під час виступу Зеленський критикував ситуацію, що склалася в столиці з заторами і комунальними послугами

Обурення

Те, що партійний захід "Слуга народу" провела на території КНУ ім. Т.Шевченка, викликало критику в соцмережах. Дехто навіть перемалював фотографію "червоного корпусу" університету у зелений колір.

Викладач Києво-Могилянської академії Сергій Петухов звернув увагу на ст. 31 закону про освіту, яка забороняє розміщення символіки політичних партій в університетах.

"Настільки безсоромне втягування найкращого українського вузу в вибори - важко було б уявити ще рік тому. Чекаю реакції викладачів і студентів. Готую запит до МО і освітнього омбудсмена", - написала у Facebook депутатка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.