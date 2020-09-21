Досьє FinCEN. Стався новий витік банківських документів про брудні гроші

Кілька найбільших банків світу давали можливість злочинцям переміщати брудні гроші по всій планеті. Про це свідчить витік документів про транзакції на загальну суму приблизно 2 трлн доларів.

Йдеться про файли FinCEN - спеціального підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами в складі міністерства фінансів США.

У документах також йдеться про те, як російські олігархи використовували західні банки, щоб обійти запроваджені проти них санкції США і Євросоюзу.

За останні п'ять років це вже не перший великий витік даних, раніше "Панамські" та "Райські" папери допомогли показати, як влаштовані сучасні схеми щодо відмивання грошей та фінансові злочини.

Що таке файли FinCEN?

Файли FinCEN - це понад 2500 документів, більша частина яких - звіти, які банки відповідно до закону відправляли міністерству фінансів США з 2000 по 2017 рік.

У цих звітах банки повідомляють про підозрілі дії своїх клієнтів, проте самі по собі ці документи не є доказом порушення закону.

Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Ця група об'єднує представників 108 новинних організацій в 88 країнах, зокрема, репортерів програми BBC "Панорама".

Сотні журналістів вивчили величезні масиви технічної документації, щоб оприлюднити частину діяльності, до якої банки не хотіли б привертати увагу.

Що таке FinCEN та SAR

FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) - підрозділ боротьби з фінансовими злочинами в складі міністерства фінансів США - займається збором і вивченням даних про рух фінансів. FinCEN потім передає інформацію і співпрацює з іншими урядовими агентствами і спецслужбами США. Банки мають інформувати FinCEN про всі свої підозри щодо транзакцій, здійснених в доларах США, навіть якщо самі трансакції зробили за межами Сполучених Штатів.

Звіт про підозрілу діяльність, або SAR (suspicious activity report), - це приклад того, як банки оформляють і передають такі повідомлення про підозрілу активність. Банк заповнює форму SAR, якщо стурбований діями будь-якого клієнта, після чого звіт відправляється до FinCEN.

Чому це важливо?

Прибуток від злочинної діяльності часто намагаються легалізувати, видумуючи для цього різні способи.

Відмивання грошей - це процес переказу "брудних грошей" (наприклад, доходів від торгівлі наркотиками або прибутку від корупційних схем) на рахунок в поважному банку, де їх зв'язок зі злочином не можна буде відстежити.

Подібний процес також використовується, якщо йдеться про людину або компанію, проти якої запроваджені санкції, щоб перешкодити переказам грошей у західні банки.

Банки мають стежити за тим, щоб вони не допомагали своїм клієнтам відмивати гроші або переміщати фінанси в обхід чинних обмежень.

Згідно із законом, банки мають знати, хто є їхнім клієнтом. Тобто недостатньо просто подати SAR і продовжувати працювати з брудними грошима клієнтів, чекаючи, що за проблему візьмуться державні органи.

Якщо у банку є докази злочинної діяльності своїх клієнтів, він має тимчасово зупинити переміщення їхніх грошей.

Витік документів FinCEN "допоміг зрозуміти, що саме банки знають про величезні потоки брудних грошей по всьому світу", відзначає Фергус Шив з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).

За його словами, в документах йдеться про неймовірно великі суми грошей. До журналістів потрапили файли FinCEN, які містять відомості про транзакції на суму близько 2 трлн доларів - але це лише мала частина звітів SAR, відправлених за той період часу.

Що вдалося дізнатися?

Банк HSBC дозволяв аферистам переміщати по всьому світу мільйони доларів вкрадених грошей, навіть після того, як банк дізнався від американських слідчих, що схема, яку використовували їх клієнти, була шахрайською.

JP Morgan дозволив одній компанії перевести понад один мільярд доларів через рахунок лондонського підрозділу банку, навіть не знаючи, кому саме ця компанія належить. Пізніше банк виявив, що компанія могла належати людині, яка кілька років входила до десятки найбільш розшукуваних злочинців в США.

Отримані "Панорамою" документи також вказують на те, що один з найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна Аркадій Ротенберг використовував лондонський банк Barclays, щоб обійти західні санкції. Частина грошей пішла на купівлю творів мистецтва.

У відділі аналітики підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів США Британію називають "юрисдикцією підвищеного ризику". Таку характеристику країні дали через кількість зареєстрованих у країні компаній, які фігурують у звітах SAR. У файлах FinCEN згадують понад 3000 британських компаній - це більше, ніж з будь-якої іншої країни.

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження і не вжив заходів щодо однієї місцевої компанії, яка допомагала Ірану ухилятися від санкцій.

Deutsche Bank переміщував брудні гроші людей, які пов'язані з організованою злочинністю, терористами і наркоторговцями.

Банк Standard Chartered продовжував переміщати гроші Arab Bank через роки після того, як клієнтські рахунки останнього використовувалися для фінансування тероризму.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Район Канері-Ворф у Лондоні, де знаходяться офіси великих банків

Чим цей витік відрізняється від попередніх

За останні роки стався цілий ряд великих витоків фінансової інформації, зокрема:

"Райські папери", 2017 рік. До журналістів-розслідувачів потрапила величезна партія документів від офшорних юридичних фірм Appleby і Estera. Ці дві компанії працювали разом під ім'ям Appleby, поки Estera не стала незалежною в 2016 році. Документи розкрили офшорні фінансові операції політиків, знаменитостей і бізнесменів.

"Панамські папери", 2016 рік. Журналістам надали документи юридичної фірми Mossack Fonseca, які допомогли більше дізнатися про те, як багаті люди з усього світу використовують офшорні податкові режими в своїх інтересах.

Швейцарські витоки, 2015 рік. Документи швейцарської філії HSBC показали, як банк використовував закони країни про банківську таємницю, щоб допомагати клієнтам ухилятися від податків.

Люксембурзький витік (LuxLeaks), 2014. До журналістів потрапили документи аудиторської фірми PriceWaterhouseCoopers, що показують, як великі компанії використовували Люксембург для оптимізації і зниження податків.

Витік файлів FinCEN відрізняється від усіх попередніх випадків тим, що це не просто документи однієї або двох компаній, а файли, які прийшли з різних банків і з різних країн.

Банківські звіти і згадувані в них компанії і люди демонструють широкий спектр діяльності, що викликає підозри. Документи також викликають питання, чому банки, які помітили ці дії, не завжди робили якісь кроки, щоб якось відреагувати на свої побоювання.

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У міністерстві фінансів США заявили, що витік і публікація документів відомства може нести загрозу національній безпеці США, скомпрометувати проведення розслідувань, а також поставити під загрозу безпеку установ і людей, які надають владі свої звіти про підозрілі транзакції.

Минулого року мінфін США оголосив про можливий перегляд своїх програм щодо боротьби з відмиванням грошей.