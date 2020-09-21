"Еммі-2020": у Лос-Анджелесі назвали найкращі телесеріали року
У Лос-Анджелесі відбулася 72-а церемонія вручення "Еммі" - головної телевізійної премії року.
Нагороду в головній категорії - "найкращий драматичний серіал" - отримав серіал "Спадкоємці" (Succession) - про родину, яка керує медіаімперією.
Британський актор Браян Кокс грає в "Спадкоємцях" патріарха родини.
Американський серіал розповідає про літнього власника великої медіакомпанії Логана Роя та його чотирьох дітей, троє з яких щосили прагнуть стати його спадкоємцем.
Особливість драми, в якої виявилося чимало відданих шанувальників, в тому, що в ній немає персонажів, які б викликали захоплення чи позитивні емоції.
"Я ненавиджу всіх в "Спадкоємцях", але продовжую дивитися і не можу зупинитися", - йдеться в рецензії на серіал в журналі Elle.
"Нічого серйозного не відбувається, а персонажі викликають огиду, але "Спадкоємці" - це найкраще, що є на телебаченні", - написала газета Independent.
Тріумфатором в категорії "Комедійний серіал" став "Шіттс Крік" (Schitt's Creek), який отримав 9 статуеток - це рекорд для комедійного серіалу. Канадський серіал визнаний найкращим комедійним серіалом року.
Кетрін О'Хара та Юджин Леві названі найкращою акторкою і найкращим актором в комедійному серіалі за ролі в "Шіттс Крік".
Син Юджина Ден Леві став найкращим актором другого плану і найкращим сценаристом комедійного серіалу.
Серед інших перемог "Шіттс Крік" - нагорода Енні Мерфі як найкращій акторці другого плану в комедійному серіалі і Ендрю Чівідіно за видатну режисуру комедійного серіалу.
Серіал, що вперше вийшов в 2015 році, розповідає про життя багатої родини Роуз, яка після втрати власності змушена переїхати в мотель в маленькому містечку.
Цього року через пандемію церемонія нагородження відбулася онлайн, її ведучим був гуморист і телеведучий Джиммі Кіммел. Церемонія транслювалася в ефірі телеканалу ABC та на сайті Emmy Awards.
Щоб не допустити поширення інфекції, перед врученням однієї з нагород Джиммі Кіммел разом з акторкою Дженніфер Еністон обробили конверт з ім'ям переможця санітайзером, а потім підпалили і швидко погасили з вогнегасника.
Хоча церемонія проходить віртуально, нагороди переможцям вручають по-справжньому. Для цього під дверима у кожного номінанта стоять спеціально запрошені "вручателі" в елегантних "смокінгах хімічного захисту".
Інші нагороди
Найкращим актором в драматичному серіалі став Джеремі Стронг за роль в "Спадкоємцях".
Статуетка за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі дісталася Зендеї Коулман за роль в "Ейфорії" (Euphoria).
У категорії "Найкращий мінісеріал" перемогли "Хранителі" (Watchmen) - комікс в похмурих тонах про боротьбу з расизмом та інші гостросоціальні проблеми.
Реджина Кінг отримала нагороду як найкраща акторка мінісеріалу за роль в "Хранителях".
"Хранителі" - рекордсмен цього року за кількістю номінацій на "Еммі" (26).
В цьому році основній церемонії "Еммі" передувало нагородження за технічні досягнення. Переможцями в цих категоріях стали "Хранителі" (HBO) та "Мандалорець" (Disney +). Серіал "Хранителі" отримав 4 статуетки (за операторську роботу, монтаж, зведення звуку і костюми), а "Мандалорець" (The Mandalorian), про мисливця за головами, - 5.
Попри такий успіх першого сезону "Хранителів", його творець Деймон Лінделоф вже повідомив, що другий сезон знімати не буде.
У категорії "Найкраще реаліті-шоу" перемогла програма "Королівські перегони Ру Пола" (RuPaul's Drag Race), в якій змагаються дрег-діви.