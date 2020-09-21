"Еммі-2020": у Лос-Анджелесі назвали найкращі телесеріали року

Автор фото, EPA Підпис до фото, Через пандемію цього року церемонія відбувалася онлайн

У Лос-Анджелесі відбулася 72-а церемонія вручення "Еммі" - головної телевізійної премії року.

Нагороду в головній категорії - "найкращий драматичний серіал" - отримав серіал "Спадкоємці" (Succession) - про родину, яка керує медіаімперією.

Британський актор Браян Кокс грає в "Спадкоємцях" патріарха родини.

Американський серіал розповідає про літнього власника великої медіакомпанії Логана Роя та його чотирьох дітей, троє з яких щосили прагнуть стати його спадкоємцем.

Особливість драми, в якої виявилося чимало відданих шанувальників, в тому, що в ній немає персонажів, які б викликали захоплення чи позитивні емоції.

"Я ненавиджу всіх в "Спадкоємцях", але продовжую дивитися і не можу зупинитися", - йдеться в рецензії на серіал в журналі Elle.

"Нічого серйозного не відбувається, а персонажі викликають огиду, але "Спадкоємці" - це найкраще, що є на телебаченні", - написала газета Independent.

Автор фото, HBO Підпис до фото, Браян Кокс у ролі літнього медіамагната Логана Роя в "Спадкоємцях"

Тріумфатором в категорії "Комедійний серіал" став "Шіттс Крік" (Schitt's Creek), який отримав 9 статуеток - це рекорд для комедійного серіалу. Канадський серіал визнаний найкращим комедійним серіалом року.

Кетрін О'Хара та Юджин Леві названі найкращою акторкою і найкращим актором в комедійному серіалі за ролі в "Шіттс Крік".

Син Юджина Ден Леві став найкращим актором другого плану і найкращим сценаристом комедійного серіалу.

Серед інших перемог "Шіттс Крік" - нагорода Енні Мерфі як найкращій акторці другого плану в комедійному серіалі і Ендрю Чівідіно за видатну режисуру комедійного серіалу.

Серіал, що вперше вийшов в 2015 році, розповідає про життя багатої родини Роуз, яка після втрати власності змушена переїхати в мотель в маленькому містечку.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Зірки "Шіттс Крік" Кетрін О'Хара, Енні Мерфі, Юджин Леві та Ден Леві

Цього року через пандемію церемонія нагородження відбулася онлайн, її ведучим був гуморист і телеведучий Джиммі Кіммел. Церемонія транслювалася в ефірі телеканалу ABC та на сайті Emmy Awards.

Щоб не допустити поширення інфекції, перед врученням однієї з нагород Джиммі Кіммел разом з акторкою Дженніфер Еністон обробили конверт з ім'ям переможця санітайзером, а потім підпалили і швидко погасили з вогнегасника.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дженніфер Еністон та Джиммі Кіммел не лишили вірусу шансу на виживання. Принаймні на конверті

Хоча церемонія проходить віртуально, нагороди переможцям вручають по-справжньому. Для цього під дверима у кожного номінанта стоять спеціально запрошені "вручателі" в елегантних "смокінгах хімічного захисту".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Юджин Леві отримує статуетку з рук "вручателя"

Інші нагороди

Найкращим актором в драматичному серіалі став Джеремі Стронг за роль в "Спадкоємцях".

Статуетка за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі дісталася Зендеї Коулман за роль в "Ейфорії" (Euphoria).

У категорії "Найкращий мінісеріал" перемогли "Хранителі" (Watchmen) - комікс в похмурих тонах про боротьбу з расизмом та інші гостросоціальні проблеми.

Реджина Кінг отримала нагороду як найкраща акторка мінісеріалу за роль в "Хранителях".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Реджина Кінг перемогла в номінації найкраща акторка міні-серіалу

"Хранителі" - рекордсмен цього року за кількістю номінацій на "Еммі" (26).

В цьому році основній церемонії "Еммі" передувало нагородження за технічні досягнення. Переможцями в цих категоріях стали "Хранителі" (HBO) та "Мандалорець" (Disney +). Серіал "Хранителі" отримав 4 статуетки (за операторську роботу, монтаж, зведення звуку і костюми), а "Мандалорець" (The Mandalorian), про мисливця за головами, - 5.

Попри такий успіх першого сезону "Хранителів", його творець Деймон Лінделоф вже повідомив, що другий сезон знімати не буде.

У категорії "Найкраще реаліті-шоу" перемогла програма "Королівські перегони Ру Пола" (RuPaul's Drag Race), в якій змагаються дрег-діви.

Підпис до фото, У програмі "Королівські перегони Ру Пола" змагаються дрег-діви