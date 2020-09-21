Археологи відкопали відразу 27 стародавніх єгипетських саркофагів

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вік саркофагів перевищує 2500 років

Велику кількість саркофагів, вік яких перевищує 2500 років, виявили в одному з найбільших давньоєгипетських некрополів Саккарі, за 30 км на південь від Каїру. Чи є всередині мумії - поки невідомо.

На початку вересня у підземному приміщенні знайшли 13 дерев'яних трун, а потім ще 14, йдеться в заяві єгипетського міністерства у справах старожитностей.

"Первинне обстеження показало, що всі ці саркофаги не відкривалися з моменту поховання", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото видно, що добре збереглися кольорові саркофаги і дрібні артефакти, вони майстерно зроблені і прикрашені.

Це одна з найбільших знахідок такого роду в історії.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Один з найбільш добре збережених саркофагів в Саккарі

Інформацію про неї відстрочили до того моменту, коли міністр Халед Анані відвідав місце розкопок і подякував своїм співробітникам за самовіддану роботу у важких умовах. Підземне приміщення розташоване на дні колодязя на глибині 11 метрів.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Робітникам доводилося спускатися до місця розкопок через спеціальний колодязь

Розкопки і вивчення знахідок тривають. Міністерство заявило, що сподівається "розкрити більше таємниць" на найближчій пресконференції.

Автор фото, EPA Підпис до фото, За словами вчених, до саркофагів ніхто не торкався з моменту поховання

Некрополь Саккара був грандіозним кладовищем протягом трьох тисяч років. Його назва походить від імені давньоєгипетського бога мертвих Сокар.

Автор фото, Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Підпис до фото, На деяких саркофагах збереглися намальовані прикраси

З XXIII століття до н.е. фараонів там не ховали, але поховання різних представників знаті тривало до завоювання Стародавнього Єгипту Римською імперією.

Автор фото, Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Підпис до фото, Маленька статуетка, яку знайшли археологи

Саккара перебуває у переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.