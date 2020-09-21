Рейтинг Зеленського падає, а Ляшко може потрапити в Раду - опитування КМІС

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Рейтинг Олега Ляшка та його партії подвоївся за останні 5 місяців

Рейтинг президента Володимира Зеленського з квітня впав на майже 11%, натомість у Радикальної партії та її лідера Олега Ляшка він за цей час подвоївся. Про це свідчить опитування КМІС, проведене 12-16 вересня.

За Зеленського наразі готові віддати голоси 31,8% виборців, які визначилися і готові прийти на дільниці. У квітні, згідно з опитуванням КМІС, таких було 42,6%.

Друге місце у вересневому опитуванні посідає Петро Порошенко з 18,9% симпатиків. За 5 місяців його рейтинг зріс на 4%.

Далі йдуть лідер ОПЗЖ Юрій Бойко з 13,3%, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко з 9,8%, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко з 6,8% та Олег Ляшко з 6,5%. В усіх них рейтинг зріс за останні 5 місяців, найбільше в лідера "радикалів" Ляшка - на 3,5%.

Статистична похибка опитування 1,4-2,2%.

В пропрезидентській партії "Слуга народу" рейтинг з квітня по вересень впав на понад 11%, наразі за неї готові голосувати 21,5% виборців серед тих, хто визначився і готовий прийти на дільниці.

"Європейська солідарність" зміцнила свої позиції і зараз посідає другу сходинку з 17,8% виборців - це на 2,6% більше, ніж було в квітні.

Далі йдуть ОПЗЖ з 16,3%, "Батьківщина" - з 8,7%, Радикальна партія Ляшка - 6,3%. І якщо в партії Юлії Тимошенко рейтинг за останні три місяці впав на понад 3%, то в радикалів Олега Ляшка він навпаки зріс на понад 3%.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Рейтинг партії Ляшка зростає

Трохи покращили свої позиції, але не долають прохідного бар'єра: "партія Шарія" - 4,1%, "Сила і честь" Ігоря Смешка - 4%, ВО "Свобода" - 3,3%, "Громадянська позиція" - 3,1%, Українська стратегія Гройсмана - 2,8%.

Рейтинг партії "Голос", яка потрапила до парламенту 2019 року, складає 1,3%.

Опитування "Рейтингу"

На початку вересня оприлюднили опитування групи "Рейтинг", яке також показало падіння популярності президента Зеленського.

За останні три місяці президентський рейтинг Зеленського обвалився з 40% до 30%, свідчить це опитування.

Вперше рейтинг президента впав нижче його результату у першому турі на виборах 2019 року - 30,24%.

Згідно з опитуванням, проведеним 3-6 вересня, за чинного президента готові були проголосувати 29% серед тих, хто визначився та пішов би на вибори.

Показово, що згідно з опитуванням цієї ж компанії за кінець травня 2020 року, за Зеленського готові були голосувати майже 40% українців.

Автор фото, УНІАН

Зараз у рейтингу другу сходинку займає лідер ОПЗЖ Юрій Бойко - 15,5%, далі - Петро Порошенко - 14%.

У травні обох політиків підтримували близько 13%.

Юлію Тимошенко зараз підтримують 9,3%, Ігоря Смешка - 6,4%, Олега Ляшка, Сергія Притулу та Володимира Гройсмана - по 3,6%.