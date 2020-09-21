"Жарт смішний". Як "слуги народу" виправдовують з’їзд в КНУ
Партія "Слуга народу" вважає, що її з'їзд на території Київського національного університету імені Шевченка не порушив закон про заборону політичної символіки в закладах освіти.
Водночас частина студентів КНУ вважають по-іншому і протестують проти партійних заходів у своєму університеті.
Звинувачення безпідставні
"Про "зелений корпус" КНУ імені Шевченка. Жарт - дотепний, але звинувачення в порушеннях - безпідставне", - так відповіли у пропрезидентській партії на критику.
Напередодні київська організація "Слуги народу" провела свій політичний захід у дворі КНУ й оголосила своїх кандидатів на виборах у столиці.
Все відбувалося на тлі червоного корпусу Університету Шевченка, що викликало критику зі сторони опонентів, а в соцмережах будівлю КНУ "відфотошопили" у зелений колір.
У понеділок пресслужба "Слуги народу" опублікувала пост, в якому заперечила порушення статті 31 закону про освіту, яка забороняє розміщення символіки політичних партій в університетах.
"Захід відбувся на частині відкритої території вишу вихідного дня, коли не здійснюється освітній процес, за відсутності викладачів і студентів. При цьому не використовувались жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю", - запевнили у партії.
Там також додали, що з'їзд в університеті не можна вважати агітацією, бо формально партія ще не висунула кандидатів і не стала суб'єктом виборчого процесу.
У "Слузі народу" нагадали, що інші партії також проводили свої заходи в університетах, та виступили за те, щоб двір "червоного корпусу" КНУ відкрили для всіх охочих.
Як відреагували студенти
Частина студентів КНУ засудили захід "Слуги народу" у своєму університеті.
Студпарламент КНУ заявив, що вважає з'їзд порушенням закону.
Там також додали, що "немає значення, чи проводяться подібні заходи безпосередньо у самій будівлі Університету, чи на її території, чи публічні заходи офіційно оголошені як політичні, чи їхній політичний характер витікає із наявності політичної символіки та політичних фігур, що асоціюються з конкретною політичною партією".
У понеділок студенти та активісти провели акцію протесту проти політичних акцій на території університету.
Студпарламент заявив, що буде з'ясовувати, яким чином керівництво КНУ дозволило провести з'їзд у освітньому закладі.
На сайті самого університеті чи його соцмережах жодних заяв про ситуацію не з'являлось.
Треба було в "Кульку"
"Настільки безсоромне втягування найкращого українського вузу в вибори- важко було б уявити ще рік тому. Закон? Для опозиції. Випускники трускавецького технікуму чхати хотіли на репутацію КНУ…" - написала депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, нагадуючи про "школу депутатів", яку партія "Слуга народу" проводила у Трускавці.
"Готую запит до Міносвіти і освітнього омбудсмена", - додала вона.
Політолог Євген Магда вважає, що "слуги народу" порушили не лише закон про освіту, а й статут КНУ.
А історик Богдан Короленко радить проводити такі з'їзди в Університеті культури і мистецтв (у народі - "Кульок"): "Органічно для кандидатів, зрозуміло й "прикольно" для потенційних виборців (бо іншим - вже давно ясно) і без скандалу обійшлося б".
Дозволити агітацію?
Колишній журналіст і депутат Сергій Лещенко нагадав про давній з'їзд партії "Наша Україна" на території КПІ, де також була партійна символіка, однак який тоді не викликав такої критики.
"Причина - та ж, що і два роки тому. Ненависть до Зеленського. Частина досі не прийняла його як президента. Частина вірить у друге пришестя Порошенка. Тому будь-який його крок буде подаватися у перебільшеному світлі, а де зради не буде - її просто додумають", - написав Лещенко.
Він також вважає, що захід "Слуги народу" не можна вважати агітацією студентів: "Скоріше мова йшла про гарну картинку і зручну локацію".
А загалом Сергій Лещенко виступив за те, щоб дозволити агітацію в університетах, як це дозволено у США: "Може, це збільшить цифри їхньої участі у виборах".
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко так пояснив LB.UA вибір локації для з'їзду: "Червоний корпус [КНУ] - знакова для столиці локація. А ми виступаємо за нову якість столиці - без незаконних забудов, порушень, тощо".
І додав, що його політсила готова до протестів через це.
Не вперше
8 вересня "Слуга народу" провела свій обласний з'їзд у "Житомирській політехніці", де також з'явилася партійна символіка.
Той захід також викликав критику щодо політичної агітації в закладах освіти.
А через те, що від "Слуги народу" на посаду мера Житомира балотується ректор "Житомирської політехніки", пропрезидентську силу звинуватили ще й у використанні адмінресурсу.