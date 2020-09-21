"Жарт смішний". Як "слуги народу" виправдовують з’їзд в КНУ

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Традиційно на заходах президента Зеленського є символіка партії "Слуга народу". Цього разу все це відбувалося ще й на території університету, де агітація заборонена

Партія "Слуга народу" вважає, що її з'їзд на території Київського національного університету імені Шевченка не порушив закон про заборону політичної символіки в закладах освіти.

Водночас частина студентів КНУ вважають по-іншому і протестують проти партійних заходів у своєму університеті.

Звинувачення безпідставні

"Про "зелений корпус" КНУ імені Шевченка. Жарт - дотепний, але звинувачення в порушеннях - безпідставне", - так відповіли у пропрезидентській партії на критику.

Напередодні київська організація "Слуги народу" провела свій політичний захід у дворі КНУ й оголосила своїх кандидатів на виборах у столиці.

Все відбувалося на тлі червоного корпусу Університету Шевченка, що викликало критику зі сторони опонентів, а в соцмережах будівлю КНУ "відфотошопили" у зелений колір.

Автор фото, Сергій Петухов

У понеділок пресслужба "Слуги народу" опублікувала пост, в якому заперечила порушення статті 31 закону про освіту, яка забороняє розміщення символіки політичних партій в університетах.

"Захід відбувся на частині відкритої території вишу вихідного дня, коли не здійснюється освітній процес, за відсутності викладачів і студентів. При цьому не використовувались жодні аудиторії або будівлі закладу освіти, його працівники не залучались до організації, а сцену було демонтовано і прибрано в неділю", - запевнили у партії.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У "Слузі народу" не вважають, що щось порушили

Там також додали, що з'їзд в університеті не можна вважати агітацією, бо формально партія ще не висунула кандидатів і не стала суб'єктом виборчого процесу.

У "Слузі народу" нагадали, що інші партії також проводили свої заходи в університетах, та виступили за те, щоб двір "червоного корпусу" КНУ відкрили для всіх охочих.

Як відреагували студенти

Автор фото, Валентин Десятник

Частина студентів КНУ засудили захід "Слуги народу" у своєму університеті.

Студпарламент КНУ заявив, що вважає з'їзд порушенням закону.

Там також додали, що "немає значення, чи проводяться подібні заходи безпосередньо у самій будівлі Університету, чи на її території, чи публічні заходи офіційно оголошені як політичні, чи їхній політичний характер витікає із наявності політичної символіки та політичних фігур, що асоціюються з конкретною політичною партією".

У понеділок студенти та активісти провели акцію протесту проти політичних акцій на території університету.

Студпарламент заявив, що буде з'ясовувати, яким чином керівництво КНУ дозволило провести з'їзд у освітньому закладі.

На сайті самого університеті чи його соцмережах жодних заяв про ситуацію не з'являлось.

Треба було в "Кульку"

"Настільки безсоромне втягування найкращого українського вузу в вибори- важко було б уявити ще рік тому. Закон? Для опозиції. Випускники трускавецького технікуму чхати хотіли на репутацію КНУ…" - написала депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, нагадуючи про "школу депутатів", яку партія "Слуга народу" проводила у Трускавці.

"Готую запит до Міносвіти і освітнього омбудсмена", - додала вона.

Політолог Євген Магда вважає, що "слуги народу" порушили не лише закон про освіту, а й статут КНУ.

Автор фото, Євген Магда

А історик Богдан Короленко радить проводити такі з'їзди в Університеті культури і мистецтв (у народі - "Кульок"): "Органічно для кандидатів, зрозуміло й "прикольно" для потенційних виборців (бо іншим - вже давно ясно) і без скандалу обійшлося б".

Автор фото, Богдан Короленко

Дозволити агітацію?

Колишній журналіст і депутат Сергій Лещенко нагадав про давній з'їзд партії "Наша Україна" на території КПІ, де також була партійна символіка, однак який тоді не викликав такої критики.

"Причина - та ж, що і два роки тому. Ненависть до Зеленського. Частина досі не прийняла його як президента. Частина вірить у друге пришестя Порошенка. Тому будь-який його крок буде подаватися у перебільшеному світлі, а де зради не буде - її просто додумають", - написав Лещенко.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, "Наша Україна" колись проводила свої з'їзди у БК КПІ

Він також вважає, що захід "Слуги народу" не можна вважати агітацією студентів: "Скоріше мова йшла про гарну картинку і зручну локацію".

А загалом Сергій Лещенко виступив за те, щоб дозволити агітацію в університетах, як це дозволено у США: "Може, це збільшить цифри їхньої участі у виборах".

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко так пояснив LB.UA вибір локації для з'їзду: "Червоний корпус [КНУ] - знакова для столиці локація. А ми виступаємо за нову якість столиці - без незаконних забудов, порушень, тощо".

І додав, що його політсила готова до протестів через це.

Не вперше

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський у Житомирі

8 вересня "Слуга народу" провела свій обласний з'їзд у "Житомирській політехніці", де також з'явилася партійна символіка.

Той захід також викликав критику щодо політичної агітації в закладах освіти.

А через те, що від "Слуги народу" на посаду мера Житомира балотується ректор "Житомирської політехніки", пропрезидентську силу звинуватили ще й у використанні адмінресурсу.