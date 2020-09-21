Кавказ 2020. Росія почала масштабні військові навчання

Автор фото, Getty Images

У понеділок, 21 вересня, Росія почала стратегічні командно-штабні навчання "Кавказ 2020".

Вони проходитимуть на півдні РФ, а також на Чорному і Каспійському морях.

Росія і союзники

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Серед союзників Росії, які беруть участь у навчаннях "Кавказ 2020", - Білорусь, Вірменія і Китай

"Кавказ" - масштабні навчання, які Росія періодично проводить у своєму Південному воєнному окрузі.

Цього року вони відбуваються з 21 до 26 вересня. Вони є завершальним етапом "оперативної (бойової) підготовки Збройних Сил Російської Федерації в поточному році", повідомляє російське Міноборони.

Загалом до них залучать близько 80 тисяч людей - у складі бойових частин, тилового та технічного забезпечення, угруповань протиповітряної оборони, військово-морського флоту, а також спецвійськ (Росгвардії та рятувальників).

Автор фото, Міноборони РФ

Як кажуть у російському оборонному відомстві, максимальна кількість військових на цих навчаннях, які підпадають під дію Віденського документа (угода в рамках ОБСЄ про обмін військовою інформацією), не перевищуватиме 12,9 тис. військовослужбовців.

До практичних навчань залучать 250 танків, 450 БМП і бронетранспортерів, близько 200 артилерійських систем і систем залпового вогню.

Навчання - міжнародні. Окрім російської армії, у них візьмуть участь військові з країн-союзниць Москви: Білорусі, Китаю, Ірану, Вірменії, М'янми і Пакистану. Загалом це близько тисячі військових.

Представники Індонезії, Казахстану, Таджикистану, Шрі-Ланки та Азербайджану будуть спостерігачами.

Раніше повідомлялося про участь Індії, однак вона відмовилася - як там пояснили, через коронавірус.

Мета навчань

Автор фото, Міноборони РФ

Задекларована мета - відпрацювати застосування військ коаліції "в інтересах безпеки на південному заході Російської Федерації".

Перший етап - планування бойових дій за легендою "військово-політичної обстановки". Тут мова йде про координацію взаємодії між контингентами під час протидії повітряним ударам, розвідувально-пошукових дій та оборони.

Про яку саме "військово-політичну обстановку" йде мова, у Міністерстві оборони РФ не уточнюють.

Другий етап - відпрацювання задач під час спільних бойових дій на суходолі, у повітрі, на морі та в рамках протиповітряної оборони.

Де проходитимуть

"Кавказ 2020" відбуватиметься одразу на кількох російських південних полігонах:

"Прудбой" (Волгоградська область);

"Ашулук" (Астраханська область);

"Капустин Яр" (ракетний полігон на північному заході Астраханської області, де колись проводилися ядерні випробування);

Авіаційний полігон "Арзгірский" (Ставропілля);

Авіаційний полігон "Копанской" (Краснодарський край).

Крім того, відпрацьовуватимуть дії угрупувань Чорноморського флоту та Каспійської флотилії, до чого залучать кораблі військово-морських сил Ірану.

"Відповідь" України

Автор фото, Генштаб України Підпис до фото, БМП української 28-ї бригади на навчання у Німеччині

Через близькість "Кавказу 2020" до кордонів України в Києві традиційно уважно слідкують за російськими навчаннями та скупченням військ (крім того, відомо, що у них беруть участь російські частини з анексованого Криму).

З підготовкою стратегічних навчань "Кавказ 2020" пов'язували проліти неподалік Криму американських стратегічних бомбардувальників B-52 у супроводі українських винищувачів та найбільшу за останні кілька десятків десантну операцію Великої Британії з транспортників C-130 Hercules у Миколаївщині в рамках спільних навчань "Спільні зусилля".

Крім того, в Україні зараз тривають масштабні навчання "Об'єднані зусилля - 2020", за участі Сил спецоперацій України, спецпризначенців США, та згаданих десантників з 16-ї десантно-штурмової бригади Британії.

Також підрозділ української 28-ї бригади бере участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve у Німеччині.

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