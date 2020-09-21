Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів

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Загадкову смерть сотень слонів цього літа у Ботсвані спричинили токсини, утворені мікроскопічними водоростями у воді. Про це заявили місцеві чиновники.

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У Ботсвані проживає третина усіх слонів Африки, кількість яких продовжує зменшуватися.

У травні-червні цього року в дельті Окаванго почали знаходити туші слонів.

Чиновники кажуть, що наразі відомо про загибель 330 слонів від ковтання ціанобактерій. Таким чином браконьєрство як причину смерті виключили.

Отруйні бактерії можуть виникати природним чином у стоячій воді, а іноді спричинюються великі цвітіння, відомі як синьо-зелені водорості.

Висновки про загибель тварин зробили після кількамісячних тестів у спеціалізованих лабораторіях Південної Африки, Канади, Зімбабве та США.

Багато загиблих слонів знайшли біля водопоїв, але досі чиновники сумнівалися, що винні бактерії, оскільки ставки завичай цвітуть по краях, тоді як слони, як правило, п'ють із середини.

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"Наші останні тести встановили, що причиною смерті стали ціанобактеріальні нейротоксини. Це бактерії, які живуть у воді", - заявив на пресконференції у понеділок головний ветеринарний лікар Департаменту дикої природи та національних парків Ммаді Рубен.

Смерті припинилися наприкінці червня 2020 року, що збіглося у часі з висиханням водойм, цитує його слова AFP.

У звітах за червень йшлося, що бивні у слонів не були видалені. Тож браконьєрство виключили як причину смерті, як і отруєння сибірською виразкою.

Але питання щодо смертей тварин досі залишаються, сказав пан Рубен журналістам.

"У нас є багато запитань, на які ще потрібно знайти відповіді - наприклад, чому лише слони і чому саме ця місцевість. У нас є низка гіпотез, які ми досліджуємо", - сказав він.

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Доктор Ніал Макканн з британської благодійної організації National Park Rescue раніше повідомляв BBC, що місцеві природоохоронці вперше попередили уряд на початку травня, після того як здійснили політ над дельтою.

"Вони помітили 169 туш під час тригодинного польоту", - сказав він і додав, що це надзвичайно велика кількість для такого часу.

Що таке ціанобактерії?

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Ціанобактерії, також відомі як синьо-зелені водорості, зустрічаються у всьому світі, особливо у спокійних водах, багатих на поживні речовини

Деякі види ціанобактерій виробляють токсини, які впливають на тварин і людей

Люди можуть зазнати дії ціанобактеріальних токсинів, п'ючи або купаючись у забрудненій воді

Симптоми включають подразнення шкіри, спазми шлунка, блювоту, нудоту, діарею, лихоманку, біль у горлі, головний біль

Тварини, птахи та риби також можуть отруїтися високою кількістю токсинопродукуючих ціанобактерій.

Джерело: ВООЗ

Ціанобактерії зустрічаються також і у водоймах України, зокрема в Дніпрі та у Чорному морі.