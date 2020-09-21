Як Роман Абрамович фінансував своїх суперників. Несподіване відкриття FinCEN

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Власник лондонського "Челсі", російський мільярдер Роман Абрамович таємно фінансував футболістів, які не належали його команді.

Це виявило журналістське розслідування на основі документів FinCEN.

Причому серед згаданих гравців були і ті, які виступали проти "Челсі" - наприклад, перуанський вінгер Андре Каррільйо, який у Лізі чемпіонів-2014 року грав проти лондонців за португальський "Спортинг" (тоді "Челсі" виграв на виїзді, а вдома зіграв з португальцями внічию).

Роман Абрамович володів правами на нього та інших футболістів через компанію, зареєстровану на Британських Віргінських Віргінських Островах.

Речник Абрамовича наполягає, що це не було порушенням якихось правил.

Утім, колишній голова Англійської футбольної асоціації лорд Девід Трісман задається питанням, чи це "правильно", щоб власник одного клубу мав фінансовий інтерес у гравцях інших команд.

Свій гравець у чужій команді

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Андре Каррільйо проти "Челсі" був дванадцятим гравцем Абрамовича на полі

Витік документів ("звіти підозрілих операцій"), названий FinCEN Files, засвідчив, що Роман Абрамович пов'язаний з офшорною компанією Leiston Holdings.

Вона займалася купівлею прав власності на майбутні трансфери футболістів як "третя сторона" через операції з кешем - в Англії це заборонили ще у 2008 році, а у міжнародній практиці - в 2015 році.

Водночас "Челсі" мав право пріоритетного викупу прав на деяких футболістів у Leiston.

Таким чином під час ігор "Челсі" проти "Спортинга" в Лізі чемпіонів у 2014 році Роман Абрамович був фінансово зацікавлений в успіху всіх своїх гравців з лондонського клубу, а також у перуанцеві Андре Каррільйо, який тоді зіграв в обох матчах проти "Челсі".

Все це, як мінімум, можна розглядати крізь призму конфлікту інтересів.

"Не думаю що це взагалі правильно, щоб власник футбольного клубу володів гравцями в інших командах. Через це, власне, і заборонили схему з "третьою стороною", - розповів BBC Panorama лорд Трісман.

"Це кидає тінь та породжує підозри у футболі", - відзначив він і додав, що ці документи мала б дослідити Футбольна асоціація.

Нові відкриття щодо активності Абрамовича з'явилися на тлі його чергових великих інвестицій у "Челсі" цього року.

Абрамович і офшори

У новому наборі документів FinCEN мова йде про "підозрілу активність" Романа Абрамовича у 2016 році.

Зокрема про понад 1 млрд доларів "підозрілих платежів за участі фіктивних офшорних компаній".

Багатьма з таких компаній володіє Роман Абрамович, йдеться у звітах, й гроші просто циркулювали між ними.

У документах FinCEN є й згадки по багатьох українських політиків і бізнесменів.

Зокрема про Віктора Януковича та його сина Олександра, Андрія та Сергія Клюєвих, Олександра Курченка, Юрія Іванющенка, Дмитра Фірташа, Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова, Петра Порошенка, Юлію Тимошенко.