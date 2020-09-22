Зеленський в ООН розповів про військову агресію Росії на Донбасі

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав країни-члени ООН пам'ятати про уроки Другої світової війни, маючи на увазі ситуацію в Україні.

Про це він заявив на урочистому засіданні генеральної асамблеї ООН з нагоди відзначення 75-ї річниці організації.

"Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі", - заявив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що цього року пандемія коронавірусу "стала шоком" для всіх країн.

"Ми повинні використати цей попереджувальний знак, щоб зупинити суперечки та об'єднати зусилля для досягнення реальних проривних результатів", - заявив він.

"Почнемо зараз. Планети"Б" немає, ми живемо тут і лише один раз", - додав президент.