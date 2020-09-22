90 китів загинули біля Тасманії. Що з ними трапилося?

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Щонайменше третина з 270 китів, які опинилися біля берегів австралійської Тасманії, загинули. Кількість загиблих може збільшитися, кажуть рятувальники.

Масове скупчення китів на західному узбережжі острова виявили в понеділок.

Морські біологи намагаються врятувати решту китів різновиду гринда у складній операції, яка, ймовірно, триватиме кілька днів.

Невідомо, що притягло китів до берега. "Китові пляжі" поширені в регіоні, але такого масового запливу не бачили понад десять років.

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Востаннє Тасманія зафіксувала біля берегів масове скупчення китів в 2009 році. Тоді йшлося приблизно про 200 тварин.

Де ж застрягли кити?

Рятувальники Програми охорони моря Тасманії прибули пізно в понеділок і виявили три групи китів на віддаленому краї острова з обмеженим доступом для суден та автомобільного транспорту.

Близько 200 ссавців опинилися на піщаній мілині коло води, інші - вздовж пляжу або у кількох метрах вглиб моря.

Багато китів перебувають у "відносно важкодоступних" місцях, що створює труднощі для рятувальників.

Як їх рятуватимуть?

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Команда з 40 навчених рятувальників у вівторок вранці плаватиме серед невеликої кількості китів, щоб, використовуючи спеціальне обладнання, відштовхнути тварин від піщаної коси у глибші води.

"Зазвичай ми маємо справу з тваринами, які перебувають при смерті на пляжі. Це інакше. У нас є тварини напівплавучі, тому, мабуть, не буде потрібно занадто багато зусиль, щоб змусити їх знову плисти, вони лише трохи бурчать", - каже біолог дикої природи Кріс Карліон.

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Якщо кити добре почуваються у воді, наступний крок - спрямувати їх далі у море.

Карліон заявив журналістам, що це може бути непросто через сильні хвилі. Тому, щоб маневр вдався, можуть використати човни.

Проблема в тому, що багато з тварин можуть бути просто занадто великими або перебувати у проблемному місці. Кити-гринди можуть виростати до семи метрів у довжину та важити до трьох тонн.

"Ми розпочнемо з тварин, у яких найкращі шанси", - каже Карліон.

За його словами, ще з попередніх місій рятувальники знають, що кити-гринди можуть залишатись живими на пляжі три-чотири дні, а з цієї групи багато хто перебував в хороших "вологих і прохолодних" умовах.

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Чиновники закликали громадськість триматися якомога далі від цього місця, зазначивши, що їм вистачає помічників.

Чому кити опиняються на пляжі?

Причина часто просто невідома, кажуть вчені.

Коло берегів Австралії та Нової Зеландії різні види китів щороку здійснюють сезонні міграції в зграях до 1000 тварин.

Дослідники стверджують, що кити слідують за лідером, тож через міцні соціальні зв'язки цілі групи можуть заплисти на мілину.

У Новій Зеландії в 2018 році понад 200 гринд загинули протягом тижня в окремих групах біля східного узбережжя країни.