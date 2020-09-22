Вбивця Леннона вибачився і попросивcя на волю

Підпис до фото, Джон Леннон і Йоко Оно

Марк Чепмен, вбивця легендарного "бітла" Джона Леннона, вибачився перед його вдовою Йоко Оно через 40 років після вбивства.

Чепмен вистрілив у Леннона на очах у Йоко Оно 8 грудня 1980 року, коли ті йшли до своєї квартири в Нью-Йорку.

Марку Чепмену вже 11 разів відмовляли в умовно-достроковому звільненні з в'язниці, де він відбуває довічне ув'язнення.

Останню відмову він отримав минулого місяця. Під час тих слухань вбивця Леннона заявив, що вбив рок-зірку "заради слави", за що заслуговував би смертного вироку. Чоловік також зізнався, що весь час думає про свій "підлий вчинок", та допустив можливість того, що проведе решту життя за ґратами.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Марк Девід Чепмен одразу після вбивства. Він вистрілив у Джона Леннона п'ять разів, чотири постріли були влучними. Музикант помер.

Мені шкода за весь біль Йоко

"Я просто хочу підтвердити, що мені шкода за свій злочин", - розповів Марк Чепмен комісії з умовно-дострокового звільнення.

"Мені немає вибачення. Це все було заради власної слави. Думаю, що це найгірший з можливих злочинів", - додав він.

"Він (Джон Леннон. - Ред.) був надзвичайно відомим. Я вбив його не через його характер чи те, якою людиною він був. Він був сім'янином. Він був іконою", - відзначив чоловік.

"Я вбив його…бо він був дуже-дуже популярним, й це було єдиною причиною. А я дуже-дуже, хотів прославитися, був егоїстичним", - зізнався Чепмен.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Меморіал Леннону у районі неподалік будинку, де його вбили

"І я хотів би додати та дуже наголосити на цьому. Це був надзвичайно егоїстичний вчинок. Мені шкода за весь біль (Йоко Оно. - Ред.). Я весь час про це думаю", - розповів він комісії.

Утім, комісія відмовила Марку Чепмену.

За офіційним формулюванням, причиною відмови стало те, що можливе звільнення "було б несумісним з добробутом суспільства".

40 років у в'язниці

На момент злочину Чепмену було 25 років, зараз йому 65.

Він одружений, його дружина живе неподалік в'язниці, де утримують Чепмена останні вісім років.

Під час зустрічі з комісією його описали як дуже релігійну людину, "справжнього християнина".

Він виконує функції клерка та вантажника у закритому блоці в'язниці, куди його помістили для його ж безпеки.

Під час убивства Леннона Марк Чепмен тримав книгу Джерома Селінджера "Над прірвою у житі".

У розмові з комісією вбивця розповів, що тоді він асоціював себе з "ізоляцією" та "самотністю" головного героя того роману.

Марк Чепмен також визнав, що заслуговував на смертну кару. У штаті Нью-Йорк її скасували у 2007 році, хоча загалом там нікого не страчували з 1963 року.

"Багато хто зі мною не погодиться, але зараз всі отримують право на другий шанс", - поділився своїми міркуваннями вбивця Леннона.

"Але якщо закон та ви вирішите залишити мене тут до кінця мого життя, я не матиму жодних скарг", - резюмував він.

Що сказала комісія

Водночас комісія з умовно-дострокового звільнення у своєму рішення визнала заяву Чепмена про те, що "ганебність приносить вам славу" неприпустимою, та порадила йому займатися "особистим розвитком та продуктивно використовувати час".

Члени комісії також відзначили, що "егоїстичні дії Чепмена вкрали у майбутніх фанів можливість надихатися".

"Ваш жорстокий вчинок призвів до духовного спустошення не лише в родині та серед колишніх членів гурту, а й у всьому світі", - йдеться у відповіді комісії.

Марк Чепмен зможе знову подаватися на умовно-дострокове звільнення за два роки.