NASA відправить на Місяць жінку. Як людство повертатиметься на природний супутник Землі

Автор фото, NASA Підпис до фото, NASA хоче повернутися на Місяць. Але цього разу, вчені хочуть там залишитися і створити базу

NASA офіційно оприлюднила плани з повернення на Місяць до 2024 року, це коштуватиме 28 млрд доларів.

У рамках програми під назвою "Артеміда" NASA вперше з 1972 року висадить на поверхню Місяця людей.

Це буде чоловік і жінка, пише редактор BBC News з питань науки Пол Рінкон.

Утім, графік всього проєкту залежатиме від того, чи виділить американський конгрес 3,2 млрд доларів на створення системи посадки.

Астронавти полетять на космічному кораблі під назвою "Оріон", що загалом нагадуватиме кораблі програми "Аполлон", які використовували раніше для польотів до Місяця.

Автор фото, LOCKHEED MARTIN Підпис до фото, Таким буде корабель "Оріон"

"Оріон" помістять на потужну надважку ракету SLS (Space Launch System - "Система космічних запусків").

Адміністратор NASA Джим Брайденстайн розповів: "28 млрд доларів - це витрати на чотири наступні роки, пов'язані з програмою "Артеміда" та висадкою на Місяць. Це фінансування SLS, фінансування "Оріона", системи посадки для людей, та, звичайно, скафандрів".

Водночас він уточнив, що для програми критично важливо отримати від Конгресу 3,2 млрд доларів у 2021 року на розробку пілотованої системи посадки.

Палата представників вже підтримала виділення 600 млн доларів для місячного модуля.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Надпотужна ракета ракета SLS

Але NASA наголошує, що програма потребує більше коштів на повну розробку космічного транспорту.

В опублікованих планах ідеться про першу фазу програми ("Артеміда-1"), заплановану на осінь 2021 року - це буде непілотований політ навколо Місяця.

За словами керівниці програми NASA з пілотованих космічних польотів Кеті Лідерс, фаза "Артеміда-1" триватиме близько місяця, щоб перевірити всі критично важливі системи.

Ця фаза покликана зменшити ризики для "Артеміди-2", яка повторить політ навколо Місяця, але вже з астронавтами на борту.

Під час цієї місії мають відбутися додаткові випробування - "демонстрація операцій близькості". Одразу після того, як капсула "Оріону" відділиться від верхнього ступеня ракети SLS ("проміжного ступеня кріогенного руху"), астронавти вручну будуть управляти космічним кораблем, щоб наблизитися і віддалитися від ступеня.

Це дозволить оцінити, як поводиться "Оріон" під час руху, а також перевірити апаратне і програмне забезпечення корабля.

Наступна фаза - "Артеміда-3" - стане першою місією з посадки астронавтів на Місяць з часів "Аполлона-17" близько 48 років тому.

Автор фото, BLUE ORIGIN Підпис до фото, Посадковий модуль все ще у процесі розробки

NASA виділила вже 967 млн доларів для кількох компаній, які мають спроєктувати місячний модуль, що доправить астронавтів на місячну поверхню і забере їх звідти.

А у планах NASA на майбутнє десятиріччя - створення населеного "Базового табору Артеміда", що матиме інфраструктуру для довгострокового дослідження Місяця.

Вчені хочуть дістати водяний лід з місячного південного полюса, щоб спробувати використати його для виробництва ракетного палива на Місяці - за умови успіху, це буде значно дешевше, ніж доправляти паливо з Землі.

Для порівняння з "Артемідою" - програма "Аполлон" у 1960-1970-х роках коштувала до 250 млрд доларів з урахуванням інфляції.

Хоча 28 млрд доларів для нової програми не враховують кошти, які вже витратили на створення корабля "Оріон" та надважкої ракети SLS.