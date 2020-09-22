Героїн, MDMA і метамфетамін у "дарквебі": наркорейд завершився сотнями арештів

Автор фото, Europol Підпис до фото, "Дарквеб" - це не казки, кажуть у Європолі

Поліція у різних куточках світу вилучила понад 6,5 мільйонів доларів (у готівці та у віртуальній валюті), а також наркотики і зброю в результаті глобального скоординованого рейду проти наркоторговців у "дарквебі".

"Дарквеб" (або "темна мережа" ЧИ "даркнет") - частина інтернету, куди можна потрапити лише з використанням спеціальних програм, через авторизацію чи через специфічний браузер (найвідомішим з яких є браузер мережі Tor).

Вона дає доступ до вільного обміну інформацією у країнах з жорсткою державною цензурою й дозволяє уникати відповідальності за це, адже юзерів "дарквебу" важко відслідкувати. З іншого боку, це ж робить його зручним для нелегальної торгівлі і наркотрафіку.

Останній рейд проти наркоторговців у "темній мережі" завершився арештом 179 людей у Європі та США та конфіскацією пів тонни наркотиків та 64 одиниць зброї.

Як стверджують у Європолі, це поклало край "золотій добі" нелегальної торгівлі в "дарквебі".

"Прихований інтернет більше не прихований", - заявив голова Центру протидії кіберзлочинам Європолу Едвардас Сілеріс.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мережа Tor не дозволяє відстежити кінцевого користувача, розподіляючи інтернет-з'єднання випадковим чином по вузлах в різних кінцях світу

Проведена операція отримала назву DisrupTor - гра слів навколо згаданого анонімного браузера Tor та англійського слова disrupt - "розривати".

Правоохоронці вважають, що через "дарквеб" проводяться десятки тисяч незаконних операцій із забороненими товарами і послугами по обидва боки Атлантики.

Кілограми наркотиків

Вилучили такі наркотики як метамфетамін, героїн, кокаїн, MDMA і "екстазі", а також фентаніл і оксикодон.

119 людей затримали у Сполучених Штатах, двох - у Канаді, 42 - у Німеччині, вісім - у Нідерландах, трьох - в Австрії та ще одну людину арештували у Швеції.

Правоохоронці кажуть, що можуть тепер краще розробляти операції проти користувачів "дарквебу".

"Дії правоохоронців найбільш ефективні, коли всі працюють разом. І сьогоднішня наша заява - це потужний сигнал злочинцям, які продають чи купують незаконні товари через "дарквеб": прихований інтернет більше не прихований і ваша анонімна діяльність більше не анонімна", - попередив Едвардас Сілеріс.

"Зі стрибком кількості смертей через опіоїдні передозування під час пандемії Covid-19 треба визнати, що сьогоднішня заява дуже важлива і вчасна", - відзначив директор ФБР Крістофер Врей.

Кейсі Кларк, дослідниця з фірми Digital Shadows, каже: "Це ще один удар по організованій кіберзлочинності. Операція, яка поклала край AlphaBay і Hansa (торгові майданчики у "дарквебі", закриті в 2017 році. - Ред.) три роки тому налякала кіберзлочинців, оскільки вона вилилася у подальші судові переслідування, коли правоохоронці збирали більше доказів - часто, навіть через багато місяців".

Минулого року поліція припинила роботу ще однієї нелегальної платформи - Wall Street market.

"Схоже, правоохоронці діють за тією ж моделлю. Саме тому ми бачимо арешти сьогодні", - резюмує Кейсі Кларк.