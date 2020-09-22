Чи варто Україні боятися навчань Кавказ-2020? Випуск новин
У випуску 22 вересня:
- Кавказ-2020: чим Україні загрожують масштабні російські маневри біля кордону і в анексованому Криму? Аналіз нашого військового оглядача;
- Хто найбільше постраждав від пандемії коронавірусу в Україні? Погляд моніторингового комітету ООН з прав людини;
- Злив секретних документів міністерства фінансів США змалював у непривабливому світлі Велику Британію: як країна стала прихистком для підставних компаній, причетних до масштабного відмивання брудних грошей;
- І як "чумні" віконця середньовічної Італії - знову стали в пригоді європейцям у часи пандемії.
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