Сам ковтнув "Новачок": як Путін і Макрон сваряться через замах на Навального
На Генеральній асамблеї ООН президент Франції Еммануель Макрон закликав Росію розслідувати спробу вбивства головного противника Володимира Путіна Олексія Навального.
Раніше Макрон обговорив отруєння Навального особисто з Путіним, а французьке видання Le Monde розкрило скандальні деталі розмови й нібито слова президента Росії, що опозиціонер сам себе отруїв.
Олексій Навальний, який поступово одужує у німецькій клініці, жартівливо написав, що "зварив "Новачок" на кухні".
Олексій Навального отруїли 20 серпня. Спочатку його лікували у Росії, а потім родичі домоглись вивезення на лікування до Німеччини.
Згодом кілька європейських лабораторій підтвердили, що його отруїли речовиною "Новачок", якою раніше російські спецслужби вже труїли людей у Великій Британії.
Росія послідовно заперечує отруєння Навального.
Баламут в інтернеті
Президент Росії Володимир Путін з презирством висловився про опозиціонера Олексія Навального під час напруженої телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, стверджує французька газета Le Monde.
За даними джерел видання, під час розмови, яка відбулася 14 вересня, Путін схарактеризував Навального як "простого баламута в інтернеті, який раніше вже симулював різні хвороби".
Як зазначає видання, через розбіжності з приводу ситуації з Навальний між Макроном і Путіним відбувся "розмова двох глухих", що частково відобразили в офіційних повідомленнях Кремля і Єлисейського палацу.
Зокрема, за інформацією видання, Путін підкреслював, що французькі та німецькі фахівці не пропонують своїх даних з обстеження Навального російським колегам.
Також Путін нібито закликав розглянути інші версії того, що сталося.
Наприклад, Путін припустив, що Навальний міг сам проковтнути отруту і що "Новачок" - менш складна у виготовленні речовина, ніж люди собі уявляють.
Однак Макрон відразу ж не погодився з цими версіями, пише Le Monde.
Виступ Макрона
Президент продовжив обговорення історії з Навальним і у виступі на Генасамблеї ООН.
Париж офіційно закликав Москву прояснити ситуацію з отруєнням Олексія Навального, заявив президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
"Ми закликаємо Росію повністю пролити світло на спробу вбивства опозиціонера із застосуванням нервово-паралітичної речовини "Новачок", - сказав він.
Це треба зробити "швидко і бездоганно", підкреслив президент Франції.
Показово, що у своєму виступі в ООН Володимир Путін не згадав про ситуацію з Навальним.
Зварив на кухні
Паралельно з виступами в ООН і Олексій Навальний відреагував на публікацію Le Monde, згідно з якою Володимир Путін в розмові з Еммануелем Макроном презирливо говорив про нього й допускав, що той сам себе отруїв.
View this post on Instagram
«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!
Кінець Instagram допису, 1
"Хороша версія. Вважаю, що заслуговує найпильнішого вивчення. Зварив на кухні "Новачок". Тихо сьорбнув з пляшки в літаку. Впав в кому. До цього домовився з дружиною, друзями і колегами, що, якщо мінохоронздоров'я наполягатиме, щоб мене відвезли лікувати в Німеччину, то вони ні в якому разі не дозволили б це зробити. Померти в омській лікарні і опинитися в омському морзі, де встановили б причину смерті "пожив вже достатньо" - ось кінцева мета мого хитрого плану", - іронізує Навальний.
"Але Путін мене переграв. Його просто так не обдуриш. Врешті я, як дурень, пролежав у комі 18 днів, але свого не досяг. Провокація не вдалася!" - жартує автор поста.
Навальний супроводжував допис новим фото.
Було вже три його фото після виходу з коми - на лікарняному ліжку, на сходах і на балконі, разом з Юлією Навальною.