Сам ковтнув "Новачок": як Путін і Макрон сваряться через замах на Навального

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На Генеральній асамблеї ООН президент Франції Еммануель Макрон закликав Росію розслідувати спробу вбивства головного противника Володимира Путіна Олексія Навального.

Раніше Макрон обговорив отруєння Навального особисто з Путіним, а французьке видання Le Monde розкрило скандальні деталі розмови й нібито слова президента Росії, що опозиціонер сам себе отруїв.

Олексій Навальний, який поступово одужує у німецькій клініці, жартівливо написав, що "зварив "Новачок" на кухні".

Олексій Навального отруїли 20 серпня. Спочатку його лікували у Росії, а потім родичі домоглись вивезення на лікування до Німеччини.

Згодом кілька європейських лабораторій підтвердили, що його отруїли речовиною "Новачок", якою раніше російські спецслужби вже труїли людей у Великій Британії.

Росія послідовно заперечує отруєння Навального.

Баламут в інтернеті

Президент Росії Володимир Путін з презирством висловився про опозиціонера Олексія Навального під час напруженої телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, стверджує французька газета Le Monde.

За даними джерел видання, під час розмови, яка відбулася 14 вересня, Путін схарактеризував Навального як "простого баламута в інтернеті, який раніше вже симулював різні хвороби".

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Як зазначає видання, через розбіжності з приводу ситуації з Навальний між Макроном і Путіним відбувся "розмова двох глухих", що частково відобразили в офіційних повідомленнях Кремля і Єлисейського палацу.

Зокрема, за інформацією видання, Путін підкреслював, що французькі та німецькі фахівці не пропонують своїх даних з обстеження Навального російським колегам.

Також Путін нібито закликав розглянути інші версії того, що сталося.

Наприклад, Путін припустив, що Навальний міг сам проковтнути отруту і що "Новачок" - менш складна у виготовленні речовина, ніж люди собі уявляють.

Однак Макрон відразу ж не погодився з цими версіями, пише Le Monde.

Виступ Макрона

Президент продовжив обговорення історії з Навальним і у виступі на Генасамблеї ООН.

Париж офіційно закликав Москву прояснити ситуацію з отруєнням Олексія Навального, заявив президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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"Ми закликаємо Росію повністю пролити світло на спробу вбивства опозиціонера із застосуванням нервово-паралітичної речовини "Новачок", - сказав він.

Це треба зробити "швидко і бездоганно", підкреслив президент Франції.

Показово, що у своєму виступі в ООН Володимир Путін не згадав про ситуацію з Навальним.

Зварив на кухні

Паралельно з виступами в ООН і Олексій Навальний відреагував на публікацію Le Monde, згідно з якою Володимир Путін в розмові з Еммануелем Макроном презирливо говорив про нього й допускав, що той сам себе отруїв.

"Хороша версія. Вважаю, що заслуговує найпильнішого вивчення. Зварив на кухні "Новачок". Тихо сьорбнув з пляшки в літаку. Впав в кому. До цього домовився з дружиною, друзями і колегами, що, якщо мінохоронздоров'я наполягатиме, щоб мене відвезли лікувати в Німеччину, то вони ні в якому разі не дозволили б це зробити. Померти в омській лікарні і опинитися в омському морзі, де встановили б причину смерті "пожив вже достатньо" - ось кінцева мета мого хитрого плану", - іронізує Навальний.

"Але Путін мене переграв. Його просто так не обдуриш. Врешті я, як дурень, пролежав у комі 18 днів, але свого не досяг. Провокація не вдалася!" - жартує автор поста.

Навальний супроводжував допис новим фото.