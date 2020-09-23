Навального виписали з німецької лікарні

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Берлінська клініка Charite оголосила, що російського опозиціонера Олексія Навального виписали. Всього він провів у німецькій лікарні 32 дні.

У пресрелізі, опублікованому на сайті клініки, йдеться, що стан здоров'я опозиціонера покращився настільки, що лікарі визнали можливим виписати його зі стаціонарного лікування.

Крім того, в повідомленні наголошується, що лікарі вважають за можливе повне одужання Навального, проте не виключають, що наслідки отруєння ще можуть проявитися в майбутньому.

У повідомленні уточнюється, що всього Навальний провів в Charite 32 дня, з яких 24 - в палаті інтенсивної терапії.

Олексій Навальний є одним з головних політичних опонентів президента Росії Володимира Путіна.

Його практично не допускають балотуватись на виборах до парламенту та на президентських виборах. Проте він керує Фондом боротьби з корупцією, який викриває зловживання російської влади.

Раніше він заявляв, що повернеться до Росії після одужання.

Як отруїли Навального?

Навальний був в комі з 20 серпня, коли йому стало погано на борту літака, який виконував рейс з Томська в Москву.

Протягом двох днів команда Навального та його родина боролися за те, щоб політика вивезли на лікування в Німеччину.

Німецькі лікарі після перших же аналізів побачили ознаки отруєння.

Вже 2 вересня німецький уряд офіційно заявив, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок". Це та ж речовина, якою в 2018 році намагалися отруїти колишнього агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку.

Тоді влада Великої Британії офіційно заявила, що за отруєнням стоїть російське ГРУ.

Керівники провідних країн світу закликали росію розслідувати отруєння Навального.

На Генеральній асамблеї ООН президент Франції Еммануель Макрон закликав Росію розслідувати спробу вбивства головного противника Володимира Путіна Олексія Навального.

Раніше Макрон обговорив отруєння Навального особисто з Путіним, а французьке видання Le Monde розкрило скандальні деталі розмови й нібито слова президента Росії, що опозиціонер сам себе отруїв.

Росія причетність до отруєння заперечує.