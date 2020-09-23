Лукашенко провів таємну інавгурацію

Автор фото, Пресслужба президента Білолорусі Підпис до фото, Інавгурація 2015 року

Олександр Лукашенко провів інавгурацію на посаду президента Білорусі, яку ніхто не оголошував заздалегідь.

Першим про те, що Лукашенко вступив на посаду президента, повідомив Telegram-канал пресслужби президента "Пул первого".

Згодом про це повідомила державна агенція "Белта". Жодних трансляцій на державних каналах не було.

"На церемонію інавгурації запрошено кілька сотень людей. У їх числі вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури і спорту", - йдеться у повідомленні.

Ця церемонія стала несподіванкою для журналістів, політиків та дипломатів. Про її початок дізнались тільки тоді, коли величезний кортеж Лукашенка проїхав перекритими центральними вулицями Мінська до Палацу незалежності.

Автор фото, Пул первого Підпис до фото, Фото з інавгурації

Також у Мінську почали глушити інтернет.

За офіційними даними, Олександр Лукашенко переміг на президентських виборах 9 серпня з результатом понад 80%. Проте незалежні спостерігачі та дані з окремих дільниць свідчать, що він міг програти Світлані Тихановській.

З того часу у Білорусі тривають багатотисячні протести з вимогою проведення чесних виборів та покарати винних у побиті людей під час мітингів.

Лукашенко відмовляється виконувати ці вимоги й хоче провести за кілька років конституційну реформу і потім призначити нові вибори.

Цей план підтримує Росія, яка дає Білорусі спеціальний кредит на 1,5 млрд доларів.

Таємна інавгурація

Конституція Білорусі передбачає, що інавгурація має відбутись не пізніше двох місяців після виборів, тобто, 9 жовтня.

Автор фото, Tut.by Підпис до фото, Незвичний кортеж президента у Мінську

Також на неї мають обов'язково запросити низку посадовців країни, які у коментарях журналістам кажуть, що не отримували запрошень.

Також на неї не запросили іноземних послів.

Раніше аналітики пророкували, що на день інавгурації у Мінську може зібратись велелюдний протест.

Канал НЕХТА вже назвав цю церемонію "пацюча інавгурація".

Опозиція вже скликає людей на мітинг в неділю, 27 вересня, з назвою "Генеральний наступ".